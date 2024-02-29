إيلاف من القاهرة: قررت يسيكا فرياس "طليقة" نجم الأرجنتين إيسيكيال بالاسيوس الإنتقام منه بطريقتها الخاصة، ببيع متعلقاته التاريخية والتذكارية الخاصة، والتي لا تقدر بثمن، وعلى رأسها الميدالية التي حصل عليها في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، والقميص الذي كان يرتديه في مباريات البطولة (رقم 14).

قصة حب تنتهي بالإنتقام

بالاسيوس ويسيكا التقيا في عام 2018، وتزوجا في عام 2021، وبعد 3 سنوات، وتحديداً في عام 2024، قررا الطلاق، أما عن الوضع الذي دفع يسيكا فرياس، الزوجة السابقة للاعب باير ليفركوزن ولاعب خط وسط المنتخب الأرجنتيني بالاسيوس، إلى عرض جميع ممتلكاته الكروية والتذكارية للبيع، هو رغبتها في دفع بقية المقابل المالي للشقة التي تقيم بها، والتي كان بالاسيوس دفع جزءاً من تكاليفها.

تركها بدون نفقات

وتؤكد يسيكا أن بالاسيوس لم يعد يوفر لها المال اللازم لشراء منزل الزوجية، وتغطية نفقاتها، وكان أول المبيعات هو قميص الأرجنتين الذي توج به بالاسيوس بطلاً للعالم في قطر شتاء 2022، وقامت يسيكا بنشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي مع المشتري، وهي مبتسمة ابتسامة عريضة.

لن أفضح منتخب الأرجنتين

ووفقاً لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أضافت يسيكا: "سأبيع كل القمصان وميدالية كأس العالم لدفع بقيةثمن الشقة، قال لي إنه لن يكمل دفع ثمنها، لأنه لا يعرف ما إذا كانت حياتنا سوف تستمر أم لا".

وهددت يسيكا بفضح أسرار منتخب الأرجنتين، قائلة :"هناك أشياء أعرفها عن المنتخب ولم أتحدث عنها".