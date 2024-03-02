الرياض: قام المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة السبت، بزيارة التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي” بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، حيث اطمأن على استقرار حالة التوأم الصحية وذلك بعد عدة أشهر من إجراء عملية فصل ناجحة لهما.

ملتصقان أسفل الصدر والبطن

يذكر أن التوأم السيامي العراقي (عمر وعلي) كانا ملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء، وأجريت لهما عملية جراحية معقدة لفصلهما في 12 كانون الثاني (يناير) 2023 استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية.