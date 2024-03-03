إيلاف من دبي: خلال خمسة أشهر منذ غزو حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، لم يتناول المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب هذا الموضع إلا نادرًا. فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن يتراجع بسرعة إلى تعبيرات أكثر اعتيادية عن الدعم لدولة إسرائيل. وأطلق ادعاءات صاخبة مفادها أن غزوة حماس لم تكن لتحدث أبدًا لو كان رئيسًا، لكن نهجه العام كان يعتمد على مبدأ عدم التدخل.

"لديك حرب مستمرة، وربما يتعين عليك أن تترك هذه الحرب مستمرة". هذا ما قاله ترامب في مقابلة بعد شهر من الهجوم، مضيفًا أن نصيحته لنتنياهو والإسرائيليين هي القيام بعمل أفضل في 'العلاقات العامة'، لأن الفلسطينيين 'يتفوقون عليهم على جبهة العلاقات العامة'.

بحسب "نيويورك تايمز"، يعكس نهج ترامب بعدم التدخل في الصراع الدموي في الشرق الأوسط التحول العميق المناهض للتدخل الذي أحدثه في الحزب الجمهوري على مدى السنوات الثماني الماضية والذي تأثر بمشاعره تجاه نتنياهو، الذي قد لا يغفر له أبدًا تهنئته الرئيس جو بايدن بفوزه في عام 2020.

لم يقدم ترامب أي انتقادات جوهرية لرد بايدن على غزو حماس والانتقام الإسرائيلي في غزة. بدلاً من ذلك، ألقى اللوم في الأزمة برمتها على 'ضعف' بايدن، بنفس الطريقة التي يفعلها غالبًا عند وقوع أعمال عنف أو مأساة.

الأمر ليس ملحًا

"أحد أقرب حلفاء أميركا يتعرض للهجوم"، كما قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب والذي أصبح منتقدًا حادًا له بعدما كان من الصقور في دعم إسرائيل: "مذهل أنك في مثل هذه الظروف لم تسمع سوى القليل من ترامب". مع ذلك، فإن الأشخاص المقربين من ترامب، الذي يتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي، لا يشعرون إلا بالقليل من الإلحاح، إن وجد، ليضع خططًا أكثر تفصيلاً للسياسة الخارجية، حول إسرائيل أو أي مسألة أخرى.

في عام 2016، ألقى ترامب خطابًا رئيسيًا واحدًا حول السياسة الخارجية، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيفعل الشيء نفسه في هذه الحملة. وعندما يتعلق الأمر بدعم إسرائيل، يرى مستشاروه أن سجله "لا يرقى إليه الشك".

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملته الانتخابية: "فعل ترامب لإسرائيل أكثر من أي رئيس أمريكي في التاريخ، واتخذ إجراءً تاريخيًا في الشرق الأوسط أدى إلى خلق سلام غير مسبوق. وعندما يعود الرئيس ترامب إلى المكتب البيضاوي، ستتم حماية إسرائيل مرة أخرى، وستعود إيران إلى الإفلاس، وستتم مطاردة الإرهابيين، وستتوقف إراقة الدماء".

انقسام جمهوري

علاوة على ذلك، لم يواجه ترامب أي معارضة داخل حزبه بشأن موقفه من إسرائيل وغزة. على النقيض من ذلك، الحزب الديمقراطي يمزق نفسه بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس. واجه بايدن تصويتًا احتجاجيًا في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان الثلاثاء بهدف الضغط عليه لتغيير نهجه تجاه هذا الصراع. وأظهر استطلاع للرأي أجرته "نيويورك تايمز" بالتعاون مع كلية سيينا في ديسمبر استياء واسع النطاق من الناخبين بشأن طريقة تعامله مع الصراع. ومن بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا - وهي فئة ديموغرافية حاسمة لنجاح الديمقراطيين الانتخابي في السنوات الأخيرة - لم يعجب ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين بطريقة تعامل بايدن مع الحرب في غزة.

استهلك ترامب بحماس الأخبار المتعلقة بانقلاب التقدميين الشباب ضد بايدن بشأن إسرائيل. وتخطط حملته وحلفاؤه لاستغلال هذا الانقسام لصالحهم. إحدى الأفكار قيد المناقشة بين حلفاء ترامب كوسيلة لدق إسفين الفلسطينيين بشكل أعمق في الحزب الديمقراطي هي نشر إعلانات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للمسلمين في ميشيغان والتي من شأنها أن تشكر بايدن على "وقوفه مع إسرائيل"، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

نشر حلفاء ترامب تكتيكات مخادعة مماثلة لقمع التصويت الديمقراطي في حملتيه السابقتين. لكن الفكرة الأخيرة جريئة بشكل خاص بالنظر إلى أن سياسة ترامب في الشرق الأوسط والتي كانت تحابي إسرائيل ضد الفلسطينيين بشكل غير اعتيادي وغير متوازن. فهو أعطى نتنياهو كل ما يريده تقريبًا، بما في ذلك نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وعكس عقود من السياسة الخارجية ومخالفة الأمم المتحدة، في حين فرض تخفيضات على المساعدات والعقوبات الدبلوماسية على الفلسطينيين، قبل ذلك. التوسط في اتفاقيات بين إسرائيل وأربع دول عربية.