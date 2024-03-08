إيلاف من الرباط: قامت الأميرة للا أسماء، شقيقة ملك المغرب، رئيسة مؤسسة للا أسماء، والسيدة الأولى لكوت ديفوار، دومينيك واتارا، الخميس بالرباط، بزيارة مقر المؤسسة.

وزارت الاميرة للا اسماء والسيدة واتارا قسم السنة الثالثة ابتدائي - فرنسي، وكذا قاعات المعلوميات وتقويم النطق، وورشة المسرح، وقسم تكوين المساعدين الاجتماعيين لمحاكم المملكة بلغة الإشارة، وملعب الرياضات، والدفيئة التعليمية.

بعد ذلك، تتبعت الاميرة للا أسماء والسيدة واتارا شريطا مؤسساتيا يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص المصابين بالصمم، أنجزته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وموجه إلى أسر الأطفال الصم والجمهور الواسع.

وفي ختام هذه الزيارة،أخذت الأميرة للا أسماء والسيدة واتارا صورة تذكارية.