أم القيوين (الإمارات): افتتحت دولة الإمارات الجمعة، مشروع محطة "نقاء" لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي، وهو من أضخم المشروعات التي تستخدم هذه التقنية على المستوى العالمي، وتبلغ طاقة المحطة 150 مليار غالون من المياه النظيفة سنوياً.

افتتح المشروع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رسمياً، والمحطة تم إنشاؤها في إمارة أم القيوين، وهي من أضخم مشاريع تحلية مياه البحر بنظامِ التناضُح العكسي في العالم، وتبلغ قدرة المحطة 150 مليون جالون مياه محلاة يومياً وتعمل وفق نظام المنتج المستقل.

المحطة تم افتتاحها تجريبياً بسعة إنتاج يوميَّة بلغت 50 مليون جالون خلال النصف الثاني من 2021، في حين أُنجِزَت المرحلة الثانية وبدأت المحطة العمل بكامل سعتها الإنتاجيَّة والبالغة 150 مليون جالون يومياً أواخر عام 2022، ونفذ المشروع بالشراكة بين كل من شركة "الاتحاد للماء والكهرباء"، وشركة "مبادلة للاستثمار"، وشركة "أكوا باور" من المملكة العربية السعودية.

50 مليار غالون سنوياً

وزير الطاقة الإماراتي سُهيل المزروعي تحدث عن قدرات المحطة، وقال: "محطة نقاء بقُدرتها الإنتاجيَّة الضخمة التي تصل إلى نحوِ 50 مليار جالون سنوياً، تُمثل إضافة قويَّة للبنية التحتيَّة لقطاع المياه في الإمارات، وتعد بمثابةِ رافد رئيسي في هذا القطاع يُكفي لتلبيةِ حاجةِ نحو 2 مليون ساكن في نطاقِ المناطق الشماليَّة من البلادِ"، مُؤكدًا أن المحطة الجديدة لا تعزز فقط الأمن المائي للإمارات، بل تدعم أيضًا تحقيق الاستراتيجيَّات الوطنيَّة نحو تحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل".

العمل لمدة 13 عاماً

من جانبه أوضح المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن محطة "نقاء"، واحدة من أهم المشاريع الإستراتيجيةلشركة "الاتحاد للماء والكهرباء"، وأضاف أن الشركة عملت على مدى زمني يصل إلى نحو 13 عاماً، ضمن خطة منهجية طويلة المدى، تشتمل على مُستهدفاتٍ طموحة للتخلي التدريجي عن التقنياتِ الحراريَّة الأدنى كفاءة، وتقليل البصمة الكربونيَّة بواقعِ 75%، مع تحقيق توازن مقبول بين معايير الكفاءة والتكلفة والحفاظ على البيئة .

ونفذت ضمن هذه الخطة عددًا من المحطاتِ عالية الكفاءة مثل محطتي الزوراء في عجمان وغليلة في رأسِ الخيمة، ومع دخول محطة "نقاء" إلى الخدمة، تم إنجاز عمليَّة التحول التام إلى تقنية التناضُح العكسي عالية الكفاءة.

مشروع أمن مائي

جرى إطلاق "نقاء" بعد إعلان الإستراتيجية الوطنية للأمنِ المائي في عام 2017، وتمثل المحطة واحداً من أهم المشاريع الإستراتيجيَّة التي تحقيق الأمن المائي في الإمارات، وذلك بالنظرِ إلى دورها في استدامة إمدادات المياه العذبة وخفض مُؤشر نُدرة المياه، وكانت أهم الأهداف المُعلنة من إنشاءِ المحطة هي تلبيَّة الطلب المُتنامي على إمداداتِ المياه بالمناطقِ الشماليَّة من البلاد.

تقنيات إنتاج وتشغيل مبتكرة

تعتمد محطة "نقاء" على تقنياتٍ بديلة ومُبتكرة تهدف إلى خفضِ نسب الطاقة المُستهلكة في التشغيل، من أبرزها مُحولات التردد المُتغيِّر (VFD)، التي تُتيح التحكُّم في المُحركات تبعاً لحاجةِ عمليَّات التشغيل، وتقنيةِ مُبادل الضغط (PX) التي يتم من خلالها تحويل الطاقة من المياهِ المُرتجعة (المالحة) إلى المياهِ المُغذية للأغشية، وهي تقنيات خفَّضت من مُعدلاتِ الطاقة الكهربائيَّة المُستهلكة في تشغيلِ المحطة بنسبةٍ تصل إلى 60%.



