إيلاف من لندن: يستعد قطب الإعلام العالمي روبرت مردوخ للزواج للمرة الخامسة، بعد 68 عاماً من زواجه الأول.

ومنتظر يوم 11 مارس، أن يتزوج ميردوخ البالغ من العمر 92 عامًا - والذي سيبلغ 93 عامًا في 11 مارس، من عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة إيلينا جوكوفا، 67 عامًا، في مزرعة الكروم الخاصة به في كاليفورنيا.

وتأتي الخطبة بعد أشهر فقط من إلغاء رئيس شركة فوكس كورب السابق ومؤسس سكاي نيوز خطوبته السابقة، وبعد عامين من طلاقه الأخير.

باتريشا بوكر

وأورد موقع قناة (سكاي نيوز) قائمة بزيجات ميردوخ من عروسه الأولى في الخمسينيات إلى حفل الزفاف الذي ألغاه وخطيبته الأخيرة. وهؤلاء هن النساء الذين تزوجهم السيد مردوخ وخطبهن على مر السنين.

كان زواج مردوخ الأول من المضيفة الأسترالية باتريشيا بوكر. وكانا تزوجا عام 1956 وأنجبا ابنتهما برودينس بعد ذلك بعامين. وانفصلا في عام 1967.

وفي حين يقال إن حياة عائلة مردوخ وأطفاله ألهمت المسلسل الناجح (الوراثة -Succession)، إلا أن برودينس ظلت بعيدة عن الأضواء وبعيدة عن أعمال والدها.

أنا مان

وكان أطول زواج لمردوخ كان من الصحفية الاسكتلندية آنا مان، واسمها الحقيقي آنا تورف، والتي تزوجها من عام 1967 إلى عام 1999.

وكانت مان، من غلاسكو، تعمل في أستراليا لصالح صحيفة مملوكة لمردوخ عندما التقت بالقطب. كان لديهم ثلاثة أطفال معًا. إليزابيث من مواليد 1968 ولاتشلان من مواليد 1971 وجيمس من مواليد 1972.

وخلال زواجهما، نجت مان بأعجوبة من محاولة اختطاف عندما قتل شقيقان في عام 1969 زوجة نائب مردوخ نيوز ليمتد - الذي ظنوا خطأً أنها هي.

ويندي دينغ

وتزوج مردوخ من زوجته الثالثة، ويندي دينغ، في عام 1999، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إتمام طلاقه السابق. وكانت دينغ تعمل في شركة مملوكة لمردوخ في هونغ كونغ عندما التقيا في حفل عام 1997.

واستمرت دينغ المولودة في الصين في إحداث "تأثير هائل" على حياة مردوخ، بحسب كاتب سيرته الذاتية، وقامت بإصلاح صورة زوجها في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.

على الرغم من أنها لم تشغل أي منصب رسمي في المجموعة الصحفية News Corp، إلا أنها تعتبر ذات تأثير على تعاملاتها في آسيا.

وخلال جلسة استماع برلمانية في يوليو 2011 بشأن اختراق الهاتف، قفزت إلى دائرة الضوء عندما قفزت أمام زوجها لحمايته من أحد المتظاهرين الذي كان يرمي فطيرة كريمة.

وكان لدى دينغ ومردوخ ابنتان معًا هما غريس، المولودة في عام 2001، وكلوي، المولودة في عام 2003 - قبل الطلاق في عام 2013.

جيري هول

وتزوج قطب الإعلام من جيري هول في كنيسة بشارع فليت بلندن في عام 2016، بعد أربعة أشهر فقط من لقائهما الأول.

وحينها، غرد مردوخ، الذي كان يبلغ من العمر 84 عامًا آنذاك، قائلاً إنه شعر "وكأنه الرجل الأكثر حظًا وأسعد في العالم" بعد الحفل، لكن لسوء الحظ لم يستمر الأمر".

وانفصل الزوجان بعد ست سنوات، وتبين لاحقًا أن السيد مردوخ أنهى الزواج عبر البريد الإلكتروني.

واكتسبت هول، المولودة في تكساس، الشهرة كعارضة أزياء في السبعينيات وظهرت على العديد من أغلفة مجلة فوغ. أصبحت مصدر إلهام للفنانين بما في ذلك لوسيان فرويد وانتقلت بعد ذلك إلى التمثيل.

وكانت لدى هول علاقة استمرت 22 عاماً مع ميك جاغر، مغني فرقة رولينغ ستونز، وانتهت في عام 1999. وأنجبا أربعة أطفال معاً.

آن ليزلي سميث

وتعد خطوبة مردوخ الأخيرة هي الثانية له منذ عدة سنوات. وفي مارس 2023، أعلن خطوبته على آن ليزلي سميث، قسيسة الشرطة السابقة،

وقال: "كنت أخشى الوقوع في الحب - لكنني كنت أعلم أن هذا سيكون الأخير. من الأفضل أن يكون كذلك. أنا سعيد".

ولم يصل الزوجان إلى الممر مطلقًا على الرغم من أنه تم الإبلاغ عن انفصالهما بعد أسبوعين فقط.

إيلينا جوكوفا

أما الزوجة المنتظرة الأخيرة، فهي إيلينا جوكوفا، التي كانت تعرفت عليه من خلال زوجته الثالثة، ويندي دينغ.

وقد وصفت مجلة (تاتلر) عالمة الأحياء جوكوفا بأنها "على اتصال جيد جدًا" وأن ابنتها داشا جوكوفا كانت متزوجة من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش حتى عام 2017. وهي الآن متزوجة من الملياردير اليوناني وريث الشحن البحري ستافروس نياركوس الثالث.

تم إعداد هذا التقرير من موقع (سكاي نيوز) على هذا الرابط: https://news.sky.com/story/all-of-rupert-murdochs-marriages-and-engagements-13090343