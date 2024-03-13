موسكو: أدى هجوم بطائرة مسيّرة الأربعاء على مصفاة للنفط في ريازان التي تبعد نحو مئتي كيلومتر جنوب شرق موسكو، إلى سقوط جرحى واندلاع حريق، كما أعلن حاكم المنطقة.

وقال بافيل مالكوف على تطبيق تلغرام "تعرضت مصفاة النفط في ريازان لهجوم بطائرة مسيّرة (...) وبحسب المعلومات الأولية، هناك جرحى".

واشار إلى أنه عقب الهجوم "اندلع حريق" في هذه المصفاة التي تعد من أكبر منتجي المحروقات في وسط روسيا وتشرف عليها شركة النفط العملاقة روسنفت.

وأضاف مالكوف أن "جميع خدمات الانقاذ تعمل في الموقع" مؤكداً أنه توجه بنفسه إلى المكان.

وأُسقطت مسيّرة أخرى الأربعاء عند اقترابها من مصفاة للنفط في منطقة لينينغراد قرب سان بطرسبورغ (شمال غرب)، وفق ما ذكر حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو على تلغرام، مؤكدا أن الهجوم "لم يتسبب بسقوط ضحايا أو أضرار".

ويأتي ذلك غداة تعرض مواقع طاقة روسية لهجمات بمسيرات.

فقد اندلع حريق في مصفاة نفط استهدفتها طائرة مسيّرة أوكرانية الثلاثاء في منطقة كستوفو الصناعية في منطقة نيجني نوفغورود، على بعد 800 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

كما تعرض مجمع للوقود والطاقة الثلاثاء لهجوم بطائرة مسيرة أيضاً أدى لاندلاع حريق في في أوريل على بعد 160 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وكتب حاكم فوروني ألكسندر غوسيف على تلغرام أن أكثر من ثلاثين طائرة بدون طيار أسقطت الأربعاء في المنطقة، موضحا أن الهجوم تسبب بأضرار طفيفة في البنية التحتية المحلية.

في بريانسك، أُسقطت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية الأربعاء، بحسب حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز.

كما أُسقطت أربع طائرات مسيرة في كورسك صباح الأربعاء، بحسب حاكم المنطقة رومان ستاروفويت.

وأخيرًا، أُسقطت ست طائرات بدون طيار في بيلغورود حيث تضررت خطوط الكهرباء في مناطق عدة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، حسب حاكم المنطقة، فياتشيسلاف غلادكوف.

ومنذ الصيف الماضي، ينفذ الجيش الأوكراني بشكل متزايد هجمات بطائرات مسيرة داخل روسيا.

وإن تم إسقاط معظم هذه الطائرات، إلا أن الأهداف، وخاصة الطاقة والصناعية، يتم ضربها بانتظام.