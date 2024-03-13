تل أبيب: أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ نظيره الهولندي مارك روته خلال اجتماع أن دخول الجيش الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية "ضروري لتحقيق أهداف الحرب".

وأضافت الصحيفة الاسرائيلية، أن نتنياهو أكد لرئيس الوزراء الهولندي أن الاعتراف بدولة فلسطينية، يتم اعلامها من جانب واحد سوف تعتبره حركة "حماس" إنجازاً لها.

كما كشفت الصحيفة عن أن نتانياهو أكد عزم بلاده على الاستغناء عن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة من دون الإضرار بعمليات الإغاثة على حد قوله.

ماجد فرج حاكماً لغزة

وتدرس إسرائيل الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية من أجل إدارة الحياة في قطاع غزة بشكل مؤقت، ومن بين الأسماء التي طرحها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اسم ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، وهو أعلى شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية وبديل محتمل كذلك للرئيس الفلسطيني محمود عباس، من بين أسماء أخرى مطروحة بقوة.

إدارة الحياة وتوزيع المساعدات

وقالت هيئة البث الرسمية "كان" إن المؤسسة الأمنية تدرس الاستعانة بالسلطة الفلسطينية من أجل إنشاء آلية تكون مسؤولة عن إدارة حياة سكان قطاع غزة، وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

وأضافت "كان" أن من الأسماء التي ظهرت اسم ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية، والمقرب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقد ظهر اسمه في إحدى المناقشات الأمنية المغلقة التي أجراها وزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب أسماء عناصر فلسطينية معتدلة أخرى قد تتولى بشكل مؤقت إدارة حياة سكان قطاع غزة.