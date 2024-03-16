تل أبيب: أفادت وسائل عبرية، يوم السبت، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي لن يجتمع الليلة وهو ما يحول دون مغادرة وفد التفاوض إلى قطر قبل يوم الاثنين.

وأرجعت القناة 13 الإسرائيلية عدم تمكن وفد التفاوض الإسرائيلي من السفر إلى الدوحة، إلى فشل محاولات الوصول إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لأجل عقد الاجتماع المقرر مساء السبت.

وقالت إن الوزراء غاضبين من فشل محاولتهم الوصول إلى نتانياهو لتحديد موعد للاجتماع.

وانتقد مسؤولون كبار في وفد التفاوض الإسرائيلي نتانياهو بشده، وقالوا إنه "يهدر الوقت"، على ما نقلت القناة 13.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، وقت سابق من السبت، أن رئيس الموساد ديدي برنيع سيغار يوم الأحد إلى الدوحة على رأس فريق التفاوض الإسرائيلي لدفع صفقة إطلاق سراح الرهائن.

ومن المتوقع أن يجتمع الوزراء غدا.

في هذه الأثناء، لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع بعد.

وفد المفاوضات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق، السبت، بأنه من المرجح أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع لحضور جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتمام صفقة إطلاق سراح الرهائن.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن من المتوقع أن يجتمع مجلس وزراء الحرب السبت أو الأحد لبحث "مساحة المناورة" التي ستمنح لرئيس الموساد، الذي سيرأس الفريق الذي سيصل هذا الأسبوع لإجراء المحادثات في قطر. وبعد ذلك سيتم طرح الموضوع للنقاش في المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع.