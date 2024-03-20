واشنطن: بدأت الولايات المتحدة تتخوف من هجمات سيبرانية "إيرانية" قد تطالها، في خضم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر على قطاع غزة.

فقد حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن إيران تستعد لمهاجمة إمدادات مياه الشرب في البلاد.

وأرسل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لجو بايدن، تحذيرًا إلى حكام الولايات يطلب منهم توخي الحذر من هجمات سيبرانية محتملة على أنظمة البنية التحتية الحيوية الخاصة بهم.

كما شارك في كتابة رسالة التحذير هذه مايكل ريجان، رئيس وكالة حماية البيئة الأميركية، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

هدف جذاب

كذلك أوضحا أن أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي تشكل "هدفًا جذابًا" للقراصنة، لأنها تعتبر "شريان حياة" أساسيا، فضلا عن أن الولايات غالباً ما تفتقر إلى الموارد والقدرات التقنية اللازمة لصدهم.

وشددا بالتالي على وجوب أن تضع كل ولاية تقييماً "لأمنها السيبراني الحالي مع تحديد أي نقاط ضعف فيه". كما طالبا بأن تحضر خططًا للتعافي من أي هجوم سيبراني محتمل.

"هاجموها سابقا"

ونبه المسؤولان إلى أن تهديدات المتسللين المرتبطين بحكومتي إيران والصين مستمرة، ذاكرين أن هؤلاء هاجموا سابقا شبكات المياه في البلاد.

إلى ذلك، حذرا من أن الهجمات السيبرانية تلك قد تضرب وتعطل أنظمة المياه وشبكات الصرف الصحي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

جاءت تلك الرسالة بعدما أعلنت واشنطن مؤخراً أن عدة شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، نفذت هجمات إلكترونية ضد بنى تحتية حيوية في البلاد، من ضمنها أنظمة مياه الشرب. إذ تمكن "القراصنة" من استهداف وتعطيل نوع شائع من التكنولوجيا التشغيلية المستخدمة في عدد من مرافق المياه بعدما أهملت تغيير كلمة المرور الافتراضية.

يذكر أنه في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، هاجم قراصنة مدعومون من إيران أدوات تحكم رقمية شائعة الاستخدام في قطاعي المياه والصرف الصحي بالولايات المتحدة، ما أثر على عدة ولايات حينها.