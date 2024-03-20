ماينتس (ألمانيا): كشف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن روسيا تعرضت لخسائر فادحة جراء حربها في أوكرانيا، وقدم تحديثاً لأرقام خسائرها في الاجتماع العشرين لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، الذي انعقد في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا.

وقال أوستن: "على مدى أكثر من عامين، حاربت القوات الأوكرانية عدوان بوتين بتحد ومهارة... لقد دفعت روسيا ثمناً باهظاً مقابل أحلام بوتين الإمبراطورية. فقد قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 315 ألف جندي روسي"، بحسب ما نقله موقع "الشرق الأوسط" عن "رويترز".

وأضاف أوستن: "منذ الغزو، أهدرت روسيا ما يصل إلى 211 مليار دولار لتجهيز ونشر وصيانة واستدامة حربها غير الضرورية على جارتها، إن حرب بوتين الاختيارية ستكلف روسيا 1.3 تريليون دولار من النمو الاقتصادي المتوقع سابقا حتى عام 2026، فيما يستمر المدافعون عن أوكرانيا في إضعاف قدرات الكرملين".

الجيش الأوكراني فعال

وقال إن أوكرانيا تقاتل من أجل حياتها بصفتها دولة ذات سيادة، وكان الجيش الأوكراني فعالاً، مشيراً إلى أن قوات كييف دمرت أو ألحقت أضراراً بـ 20 سفينة بحرية روسية متوسطة إلى كبيرة الحجم، وتواصل القدرات الأوكرانية المضادة للطائرات إسقاط الطائرات الحربية الروسية.

وجدد أوستن التأكيد على أن أوكرانيا "لن تتراجع في مواجهة الغزو الروسي، ولن تتراجع الولايات المتحدة أيضاً". وقال: "الشعب الأوكراني لن يسمح لبوتين بأن ينتصر... ونحن لن نفعل ذلك".

إذا انتصر بوتين فلن يتوقف

وقال أوستن إن المخاطر في القتال كبيرة، "إذا نجح بوتين في أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد، وحلفاؤنا وشركاؤنا موجودون هنا لأنهم يدركون المخاطر".

ورغم ذلك، لم يقدم أوستن خريطة طريق واضحة لحل عقدة المساعدات الأميركية بقيمة 60 مليار دولار، العالقة في أروقة الكونغرس، حيث يستمر بعض الأعضاء الجمهوريين في عرقلة تمرير المشروع في مجلس النواب، على الرغم من تصويت مجلس الشيوخ عليه في وقت سابق.

وأعلنت الولايات المتحدة أخيراً عن مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، جرى تأمينها من توفير مفاجئ في ميزانية البنتاغون.

غير أن أوستن أعرب عن اعتقاده بأن هناك إجماعاً بين الحزبين في الكونغرس لتمرير مشروع قانون تكميلي سيستمر في تمويل المساعدات الأميركية لأوكرانيا.