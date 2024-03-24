إيلاف من لندن: حذر وزير بريطاني كبير، من أن على المملكة المتحدة أن تشعر "بقلق مطلق" بشأن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أعقاب الهجوم الإرهابي في موسكو.

وقتل ما لا يقل عن 133 شخصا في المذبحة التي وقعت في العاصمة الروسية يوم الجمعة، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، وهو فرع من الجماعة المتشددة التي تنشط في آسيا الوسطى، مسؤوليته عن الهجوم.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي لبقية أوروبا - بما في ذلك المملكة المتحدة - أن تشعر "بالقلق" في أعقاب أحداث الجمعة، قال وزير الخزانة جيريمي هانت لقناة (سكاي نيوز): "بالتأكيد".

استخبارات قوية

وأضاف: "نحن محظوظون للغاية في هذا البلد لأن لدينا وكالات استخبارات مثيرة للإعجاب بشكل لا يصدق، والتي نجحت في إيقاف وإحباط الكثير من التهديدات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة".

وقال الوزير البريطاني: "لكن علينا أن نظل يقظين، وكما تعلمون، إذا كان تنظيم الدولة الإسلامية هم من لا يميزون على الإطلاق فيما يفعلون، فهم مستعدون للقتل بأفظع الطرق".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك فرصة لرفع مستوى التهديد في المملكة المتحدة، قال هانت إن ذلك قرره "نظام خاص" في الحكومة، وقال إنه ليس مطلعا على مناقشاتهم.

وقال وزير الخزانة: "أعلم أنهم سينظرون في هذا النوع من الأحداث، ثم سينظرون في المعلومات الاستخبارية التي تلتقطها وكالات الاستخبارات لدينا، جهازا الاستخبارات الخارجي والاخلي وإدارة المعلومات والمخابرات MI5 وMI6 وGCHQ".

وتابع: "وما أود قوله هو أنه بينما يتعين علينا أن نظل يقظين، فقد نجحوا بشكل غير عادي في إحباط عدد من المؤامرات - والكثير من الأشياء التي لم تصل قط إلى المجال العام."

مستويات التهديد

وفي الوقت الحالي، يعد مستوى التهديد في المملكة المتحدة "كبيرًا" - وهو ثالث أعلى تصنيف، وفقًا لجهاز الأمن، المعروف أيضًا باسم MI5.

والمستويات هي كما يلي:

• منخفض - من غير المرجح حدوث هجوم

• معتدل - من الممكن حدوث هجوم، ولكنه غير محتمل

• كبير - من المحتمل حدوث هجوم

• شديد - من المحتمل جدًا حدوث هجوم

• حرجة - من المحتمل جدًا وقوع هجوم في المستقبل القريب

ادعاء روسي

ومع ادعاء روسيا أنه قد يكون هناك تورط أوكراني في الهجمات التي وقعت يوم الجمعة، سُئل وزير الخزانة البريطاني عن مدى تصديق الجمهور لها. وقال لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن لدينا ثقة قليلة للغاية في أي شيء تقوله الحكومة الروسية.

واضاف: "نحن نعلم أنهم يخلقون ستارًا من الدخان للدعاية للدفاع عن غزو شرير تمامًا لأوكرانيا." وقال إنه يأخذ "ما تقوله الحكومة الروسية بقدر كبير من الملح (عدم التصديق)".

