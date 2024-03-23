في حصيلة أولية، قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في هجوم مسلح على قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة موسكو، وفق ما أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وأطلق أربعة أشخاص، يرتدون ملابس مموهة، النار في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، حسبما أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تحققت بي بي سي من صحته.

وأظهر مقطع الفيديو الذي حصلت عليه وكالة رويترز للأنباء، نشوب حريق كبير وتصاعد أعمدة الدخان فوق المبنى.

ونددت وزارة الخارجية الروسية بالحادث، ووصفته بأنه "اعتداء إرهابي دام". وتتواجد الشرطة المتخصصة في مكان الحادث.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مسلحين داخل قاعة الحفلات الموسيقية، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن بعض الأشخاص ما زالوا بالداخل.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن النيران اشتعلت في ثلث مكان الحفل وأن سقف المبنى اشتعل بالكامل تقريبا.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المجتمع الدولي إلى إدانة الحادث الذي وصفته بأنه "جريمة وحشية".

وقال شاهد عيان يدعى فيتالي، تحدث لوسائل إعلام روسية، إنه كان في أحدى شرفات القاعة عندما سمع إطلاق النار.

وأضاف: "سمعنا إطلاق نار، ولم نعلم ماذا حدث في البداية، ثم رأيت بعض الإرهابيين يطلقون النار على الناس. لقد ألقوا بعض القنابل الحارقة، وبدأ كل شيء يحترق، وتم اقتيادنا نحو الخارج".

وقال شاهد عيان آخر مجهول الهوية إن "الأهالي كانوا يحضرون مسابقة للرقص مع أطفالهم عندما بدأ إطلاق النار، وتبع ذلك تدافع كبير، إذ ركض الأطفال وهم يرتدون ملابس الرقص".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن صور إطلاق النار "مروعة ويصعب مشاهدتها".

وأضاف كيربي أنه "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار".

وأكدت أوكرانيا أنه "ليس لها أي علاقة" بإطلاق النار، كما وصفت الحادث بـ "العمل الإرهابي".

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، عبر تلغرام "لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث".