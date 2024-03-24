إيلاف من لندن: يتجهز سايمون هاريس ليكون أصغر رئيس وزراء لأيرلندا بعد انتهاء السباق على زعامة حزبه "فاين غايل" دون تقدم أي مرشح آخر.

وأصبحت قيادة حزب فاين غايل، وهو حزب سياسي محافظ ليبرالي وديمقراطي مسيحي والحزب الحاكم في جمهورية أيرلندا شاغرة بعد أن أعلن رئيس الوزراء ليو فارادكار استقالته المفاجئة "لأسباب شخصية وسياسية" الأسبوع الماضي.

وكان هاريس، 37 عامًا، وزير التعليم العالي، هو المرشح الوحيد عندما أُغلق باب الترشيح في الساعة الواحدة ظهرًا يوم الأحد، لكنه لن يصبح رئيسًا للوزراء حتى 9 أبريل/نيسان عندما يستأنف البرلمان الأيرلندي عمله بعد عطلة عيد الفصح.

وسيحدد أولويات قيادته يوم الأحد في مؤتمر اختيار في أثلون، مقاطعة ويستميث، لاختيار مرشحي الحزب لانتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.

ومن المتوقع أن يقول هاريس إنه يريد من حزب فاين غايل الذي ينتمي إلى يمين الوسط - والذي يحكم مع زملائه المحافظين فيانا فايل وحزب الخضر - أن يعودوا إلى القيم الأساسية بما في ذلك جعل العمل مرتبًا، والتشدد بشأن القانون والنظام ودعم المزارعين.

ومن المتوقع أن يتم تعيين هيذر همفريز، وزيرة الحماية الاجتماعية وهي من دائرة انتخابية حدودية ريفية، نائبة لزعيم الحزب.

ولم يعط هاريس أي إشارة إلى التغييرات المحتملة في الرتب الوزارية في فاين غايل. لكن هناك تكهنات بإسقاط الوزراء الذين لا ينوون الترشح للانتخابات المقبلة. ويعتقد على نطاق واسع أن سايمون كوفيني سيكون ضحية التعديل الوزاري.

واستقال فارادكار بعد تحمله مسؤولية فشل الحكومة في الاستفتاءات الأخيرة في تحديث الإشارات إلى المرأة والأسرة في الدستور.

متواصل جيد

ويُنظر إلى هاريس على نطاق واسع على أنه متواصل جيد، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تولى عددًا من الحقائب الوزارية بما في ذلك الصحة في بداية جائحة كوفيد.

وعلى الرغم من الإشادة به على نطاق واسع لتعامله مع الأزمة، إلا أنه كان عليه الاعتذار عما أسماه "الاستهجان الفظيع" بعد أن قال بشكل غير صحيح في مقابلة إذاعية إن هناك 18 فيروسًا تاجيًا آخر قبل كوفيد-19.

وحتى استقالة فارادكار، كان من المفترض أن الانتخابات العامة المقبلة في أيرلندا ستجرى في أكتوبر بعد الميزانية المجانية في سبتمبر، لكن قادة حزب فيانا فايل وحزب الخضر يقولون إنهم يعتقدون أن الحكومة يجب أن تكمل الأشهر الـ 12 المتبقية من ولايتها.

استطلاعات رأي

وحسب صحيفة (الغارديان) اللندنية، يتخلف كل من حزبي فاين غايل وفيانا فايل عن الشين فين، الحزب القومي اليساري والمعارضة الرئيسية في أيرلندا، في استطلاعات الرأي، لكن الوضع السياسي مائع للغاية.

يذكر أن الشين فين، الذي كان ذات يوم الجناح السياسي للجيش الجمهوري الأيرلندي، هو أكبر حزب في برلمان أيرلندا الشمالية.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "صنداي بيزنس بوست" أن الدعم للأحزاب الثلاثة انخفض بعد الاستفتاءات التي حث فيها الثلاثة على التصويت بنعم على التغييرات المقترحة.

وطالبت زعيمة الشين فين، ماري لو ماكدونالد، بإجراء انتخابات فورية ولكن من غير المرجح أن يمنحها هاريس ذلك. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن يعطي الأولوية لإعادة تنشيط حزبه والتركيز على الاهتمامات الرئيسية للناخبين، بما في ذلك الإسكان.

