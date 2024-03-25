واشنطن: حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة اسرائيلية نشرت الاثنين من أن إسرائيل تفقد "الكثير من التأييد" بسبب حربها في غزة، ودعاها إلى "إنهائها".

كما قال ترامب وفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم"، "عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها".

وأضاف "أقول إن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنكم تخسرون تأييد قسم كبير من العالم، تخسرون الكثير من التأييد. يجب إنهاء الحرب وإنجاز المهمة".

وعندما سُئل عن كيف كان سيكون رده على هجوم حماس، قال ترامب للصحيفة "كنت سأرد بالطريقة نفسها التي ردت بها إسرائيل إلى حد كبير"، لكنه أعرب عن قلقه بشأن الانطباع أو الصورة العامة التي تخلفها الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه الى أنقاض.

جاءت تصريحات ترامب المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، في اليوم الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.

واندلعت الحرب في غزة بسبب الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) في جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وأدى الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك، حتى الآن إلى مقتل 32333 شخصا في غزة معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.