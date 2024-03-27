بكين: أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال استقباله رئيس وزراء هولندا مارك روته في بكين يوم الأربعاء، أنه لا يمكن لأي قوة أن توقف وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي في الصين.

وقال شي جين بينغ إن الشعب الصيني يتمتع بحقوق تنموية مشروعة، مضيفا "أن الصين ستواصل اتباع نهج مربح للجميع وستنفتح على العالم الخارجي بشكل أكبر وعلى مستوى أعلى وستتشارك مكاسب التنمية مع جميع الأطراف"، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية.

وشدد الرئيس الصيني على أن العولمة الاقتصادية قد تواجه رياحا معاكسة، لكن الاتجاه التاريخي لن يتغير، وأفاد في السياق بأنه لا يوجد سبيل لـ "فك الارتباط وكسر السلاسل"، مؤكدا أن الانفتاح والتعاون هما الخيار الوحيد.

وصرح شي بأن الصين مستعدة للحفاظ على التبادلات على مختلف المستويات مع هولندا، والالتزام بالاتصالات والحوار، والسعي لتحقيق منافع متبادلة ونتائج مربحة للجانبين.

بيئة عادلة وشفافة

وأوضح أن الصين مستعدة لتوسيع استيراد المنتجات عالية الجودة من هولندا وترحب بالشركات الهولندية للاستثمار في الصين، مضيفا أنه من المأمول أن يوفر الجانب الهولندي بيئة أعمال عادلة وشفافة للشركات الصينية.

ودعا شي الجانبين إلى تعزيز التعاون التقليدي في مجالات مثل الزراعة والحفاظ على المياه والطاقة، والاستفادة من إمكانات التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والاقتصاد الفضي، من بين أمور أخرى.

كما أعرب عن أمله في أن يواصل البلدان اتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل تبادلات الأفراد وتشجيع التبادلات التعليمية والثقافية وعلى المستوى دون الوطني.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الفضي هو الاقتصاد الذي يستهدف شريحة كبار السن من بعد الخمسين والمتقاعدين فما فوقهم، ويشمل إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات التي تهدف إلى استخدام الإمكانات الشرائية للمسنين وكبار السن وتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية والمعيشية والصحية.