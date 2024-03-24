إيلاف من لندن: قالت برلمانية بريطانية كبيرة أن الصين "تهدد بتقويض ديمقراطيتنا"، حيث من المقرر أن يتم تحذير البرلمان من مجموعة جديدة من الهجمات الإلكترونية.

وياتي التحذير مع الاستعداد لإبلاغ عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين لمحاولات الأخيرة لاختراق "وجودهم الرقمي"، بينما من المقرر أن يحذر نائب رئيس الوزراء، البرلمانيين بشكل عام من أن بكين مسؤولة عن عمليات التطفل.

وفي حديثها إلى قناة (سكاي نيوز)، يوم الأحد، دعت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، وهي من أبرز اعضاء حزب المحافظين، الحكومة إلى أن تكون أكثر انفتاحًا بشأن استراتيجيتها المحيطة بالبلاد.

استراتيجية سرية

وقالت: "الحكومة لديها استراتيجية بشأن الصين، لكنها على مستوى سري، ولذا فإن سؤالي للحكومة، والتحدي الذي أطرحه عليهم، هو كيف يمكن للأعمال التجارية، وكيف يعمل المجتمع المدني، وكيف يعرف الآلاف وعشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الذين لا يعملون على مستوى سري ما هو القرار الذي يجب عليهم اتخاذه حتى يتمكنوا من يمكن أن تساهم في أمننا القومي".

واضافت كيرنز: "ليست الحكومة وحدها هي المسؤولة عن الأمن القومي - لذلك نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لأن الهجمات من الصين مستمرة."

وقالت: "لقد تعرضت لهجمات إلكترونية على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي، والتي انطلقت من الصين. التهديد حقيقي، إنهم يحاولون تقويض ديمقراطيتنا".

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية: "وإذا لم تكن لدينا استراتيجية عامة يمكن من خلالها توحيد البلاد بأكملها، فستكون لدينا فجوات في قدرتنا على الصمود وهذا سيجعلنا عرضة للخطر".

اختراقات صينية

وتأتي تحذيرات السيدة كيرنز في أعقاب تقارير في صحيفة (صنداي تايمز) تفيد بأن أليسون جايلز، مدير الأمن في البرلمان، من المقرر أن يطلع زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكان سميث، ووزير التعليم المحافظ السابق تيم لوتون، ونظيره اللورد ألتون من ليفربول، والنائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي ستيوارت ماكدونالد وجميعهم من منتقدي الحكومة الصينية وأعضاء في التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين (IPAC)، وهو مجموعة من النواب من جميع أنحاء العالم الذين يحققون في أنشطة بكين.

ويقدم نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن طلبًا إلى مكتب رئيس البرلمان للإدلاء ببيان أمام البرلمان حول الصين، ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية اللورد كاميرون إحاطة للجنة 1922 المكونة من أعضاء البرلمان المحافظين مساء الاثنين.

ويمثل هذا أحدث تطور في الموقف المتشدد من المملكة المتحدة تجاه الصين.

وفي العام الماضي، ألقي القبض على عامل برلماني للاشتباه في تجسسه لصالح البلاد، وفي عام 2022 حذر رئيس جهاز الاستخبارات لداخلي MI5 إلى جانب نظيره في مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن الصين تمثل "تحديًا يغير قواعد اللعبة".

خلاف العصر الذهبي

وهذا التطور، حسب رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم بعيد كل البعد عن "العصر الذهبي" الذي أعلنه رئيس الوزراء آنذاك اللورد كاميرون بين المملكة المتحدة والصين إلى جانب رئيس الوزراء الصيني شي جين بينغ في عام 2015.

وكان هناك أيضًا قلق بشأن الطريقة التي تتعامل بها شركات التكنولوجيا المملوكة للصين، مثل TikTok التابعة لشركة ByteDance أو Huawei، مع البيانات.

وأضافت كيرنز: "يجب أن أكون واضحة، هذا هو الحزب الشيوعي الصيني، وهذا ليس الشعب الصيني، وهذا ليس في مصلحته. وقالت: "هذا الحزب الشيوعي الصيني يحاول تحقيق أهدافه وغاياته على حساب أهدافنا، والحقيقة هي أنهم سيستمرون في محاولة جعلنا عرضة للخطر من خلال جعلنا نعتمد عليهم في المنزل، سواء كان الأمر يتعلق بالبيانات أو التكنولوجيا".

وخلصت إلى القول: "وسيستمرون في محاولة استخراج البيانات باستخدام تكنولوجيا مثل تيك توك، وسيواصلون محاولة تقويضنا من خلال شراء الحلفاء في جميع أنحاء العالم وإعادة كتابة النظام المتعدد الأطراف".

