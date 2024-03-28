القدس: أصيب ثلاثة أشخاص بينهم فتى الخميس عند تعرض مركبات بينها حافلة مدرسية إسرائيلية لإطلاق النار بالقرب من أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما قال الجيش الإسرائيلي وجهاز الإسعاف.

وقال الجيش في بيان إن ملثماً أطلق النار من سلاح آلي على سيارتين وحافلتين قرب بلدة العوجا على بعد حوالى عشرة كيلومترات شمال مدينة أريحا الفلسطينية.

وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي في بيان إن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما أصيب بجروح خطرة في الهجوم، وأصيب كذلك رجل عمره 21 عاما وفتى عمره 13 عاما، بجروح طفيفة.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن إطلاق النار حصل بعيد السابعة صباحا.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الإسرائيلي آثار الرصاص على النوافذ المصفحة للحافلة.

وأرسل الجيش تعزيزات إلى المنطقة وأغلق الطرق، فيما يجري البحث عن المهاجم، وفق بيان الجيش الذي لم يذكر تفاصيل عن هويات المصابين.

تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 440 فلسطينيا منذ ذلك الحين بنيران الجنود أو المستوطنين الإسرائيليين، وتم اعتقال آلاف آخرين.

وقُتل ما لا يقل عن 17 جنديًا أو مدنيًا إسرائيليًا في هجمات، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.