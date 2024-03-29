نيويورك: انضم إلى الرئيس الديموقراطي جو بايدن في نيويورك الخميس الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون في أمسية لجمع تبرعات لتمويل حملته الرئاسية للانتخابات الأميركية لعام 2024.

وأقيم الحدث في "راديو سيتي ميوزيك هول" في مانهاتن على مسافة حوالى ساعة بالسيارة من المكان الذي حضر فيه منافسه الجمهوري دونالد ترامب في وقت سابق مراسم تكريم عنصر في شرطة نيويورك قُتل أثناء تأديته الخدمة.

وفيما كان بايدن يحشد الدعم المالي قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، احتج متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام القاعة في حين أطلق أشخاص داخلها صرخات استهجان قبل أن يُبعدوا.

وأعلن فريق حملة بايدن قبل الأمسية جمع "مبلغ قياسي" يزيد عن 25 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ أكبر مما جمعه ترامب خلال شهر شباط/فبراير كاملا.

وشارك في إحياء الأمسية عدد من المشاهير بينهم المغنيتان كوين لطيفة وليزو، قبل أن يجلس رؤساء الولايات المتحدة ال42 وال44 وال46 لجلسة أسئلة وأجوبة أدارها الممثل الكوميدي ستيفن كولبير. وحضرت أيضا رئيسة تحرير مجلة "فوغ" آنا وينتور.

وتضمنت المناقشة مواضيع جادة ونكات وانتهت مع انضمام أوباما وكلينتون إلى بايدن في وضع نظارات شمسية من طراز "أفييتور"، وهي الأكسسوار المفضل للرئيس الديموقراطي.

وانتقد ستيفن تشيونغ الناطق باسم دونالد ترامب عبر منصة إكس "الأمسية البرّاقة" للديموقراطيين الثلاثة "مع متبرّعيهم النخبويين والمنفصلين عن الواقع".

"الأرقام لا تكذب"

وفي وقت سابق من اليوم، أدلى الرئيس الجمهوري السابق بتصريح مقتضب بعد حضوره مراسم جنازة الشرطي جوناثان ديلر الذي قُتل الاثنين بالرصاص خلال عملية على طريق عام.

وقال الملياردير البالغ 77 عاما والذي امتنع عن توجيه أي انتقاد مباشر إلى منافسه الديموقراطي "علينا أن نوقف هذا، علينا العودة إلى النظام والقانون".

ويخصص الجمهوري جزءا كبيرا من خطاباته خلال الحملة الانتخابية لانتقاد الهجرة غير النظامية ومنافسه الديموقراطي لتراخيه في الحفاظ على النظام.

وأفاد البيت الأبيض أن بايدن اتصل برئيس بلدية نيويورك إريك أدامس الخميس لتقديم تعازيه بعد مقتل ديلر.

وقالت الناطقة باسمه كارين جان بيار إن الرئيس الديموقراطي لم يتّصل بأسرة الشرطي لكنه "حزين" معهم، مضيفة أن الرئيس "وقف بجانب سلطات إنفاذ القانون طيلة مسيرته وسيستمر في ذلك".

وقالت جان بيار الأربعاء إن بايدن "ممتن جدا للتضحيات التي يقدمها أفراد الشرطة للحفاظ على مدننا آمنة".

وضمن بايدن وترامب اللذان تواجها في الانتخابات السابقة في العام 2020، الفوز بترشيحَي حزبَيهما للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأبرز هذا الحدث الرامي إلى جمع تبرعات لحملة بايدن قدرة حزبه على جمع الأموال.

وذكرت محطة "ان بي سي نيوز" أن كلفة التقاط صورة مع الرئيس الحالي وسلفَيه قد تصل إلى مئة ألف دولار.

وقال جيفري كاتزنبرغ الممول الكبير للحملة الديموقراطية في بيان إن "الأرقام لا تكذب: حدث اليوم هو عرض قوة ضخم وانعكاس حقيقي للزخم لإعادة انتخاب بايدن-هاريس" في إشارة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.

يحظى الرئيس الديموقراطي بمصادر تبرعات أفضل من تلك التي يحظى بها منافسه الجمهوري الذي يستخدم جزئيا الأموال التي جمعت من أنصاره لتغطية النفقات المرتبطة بالإجراءات القانونية المتعددة التي يخضع لها.

وستبدأ محاكمة ترامب في نيويورك في 15 نيسان/ابريل المقبل، في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية عام 2016.