إيلاف من لندن: نشر صحفي تلفزيوني إيراني تعرض للطعن خارج منزله في لندن يوم الجمعة، صورة تعبيرا عن "التحدي" وهو في المستشفى، فيما تزايدت التهديدات ضد الاعلاميين الإيرانيين المعارضين.

وتعرض بوريا زراعتي (36 عاما)، المذيع في محطة إيران الدولية ومقرها لندن، للطعن في ساقه خارج منزله في ويمبلدون، جنوب لندن، بعد ظهر الجمعة.

وأظهرت صورة نشرها زراعتي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهر يوم السبت، وهو يقوم بإشارة "السلام" بأصابعه في سرير المستشفى.

وقالت الشرطة إن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد، لكن إصابته، إلى جانب التهديدات الأخيرة الموجهة ضد الصحفيين الإيرانيين المقيمين في المملكة المتحدة، يعني أن التحقيق كان يقوده ضباط متخصصون في مكافحة الإرهاب.

الحرس الثوري

وقال آدم بيلي، المتحدث باسم إيران إنترناشيونال، إن الحرس الثوري الإسلامي يستهدف مذيعيها. وأضاف أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حذر الحرس الثوري الإيراني، وهو قوة أمنية رئيسية للنظام في طهران، "بشكل علني" و"علنيًا" قناة "إيران إنترناشيونال" قائلاً: "نحن قادمون من أجلكم".

وعندما سئل عن الدوافع وراء الهجوم نفسه، قال: "لا نستطيع أن نقول. حقيقة أن مكافحة الإرهاب تقود التحقيق ربما تتحدث عن نفسها".

لكنه أضاف أن السيد زراعتي تلقى تهديدات بالقتل من قبل وأن التهديدات ضد موظفي إيران إنترناشيونال "تصاعدت بشكل كبير" مع مرور الوقت.

ومنذ عام 2022، أحبطت الشرطة عدة مؤامرات لاختطاف أو قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام الإيراني.

ونفى مهدي حسيني متين، القائم بالأعمال الإيراني في المملكة المتحدة "أي صلة" بهجوم السكين الذي وقع يوم الجمعة.

لكن في حديثه إلى (سكاي نيوز)، قال السيد بيلي من إيران إنترناشيونال: "لقد تحدثت للتو معه [السيد زرعتي] وكان يبدو جيدًا للغاية - ومن الواضح أنه كان منزعجًا جدًا من الأمر برمته".

وتابع: "لكنه يتعافى بشكل جيد ويتطلع إلى العودة إلى العمل، وهو أمر ممتاز. لقد كانت بمثابة صدمة كبيرة لأن هذا هو النوع الأول من الاعتداء الجسدي على أحد الموظفين".

تهديدات كثيرة

وقال: "لكن موظفينا تعرضوا لتهديدات كبيرة لمدة عام ونصف. لقد تصاعدت التهديدات بشكل كبير ضد الأشخاص، بما في ذلك بوريا، التي تلقت العديد من التهديدات بالقتل على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية وهي هدف محدد مثل المذيعين البارزين الآخرين على قناتنا".

وكانت "إيران إنترناشيونال" أغلقت عملياتها مؤقتا في لندن أوائل العام الماضي وانتقلت إلى استوديوهات في واشنطن بعد ما وصفته بتصعيد "التهديدات المدعومة من الدولة من إيران". واستأنفت المحطة عملياتها في موقع جديد بلندن في سبتمبر الماضي.

وقال بيلي: "منذ أن بدأت القناة في عام 2017، تعرض الأفراد العاملون فيها لضغوط كبيرة، علنًا وسرًا، من سلطات الدولة في إيران".

وأضاف أن إيران إنترناشيونال، إلى جانب بي بي سي الفارسية، تم تصنيفهما كقناة إرهابية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وأن عائلات العاملين لديهما تعرضت للتهديد.

اتحاد الصحفيين

وإذ ذاك، وصفت ميشيل ستانيستريت، الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين، الحادث الذي وقع يوم الجمعة بأنه "هجوم جبان" و"صادم للغاية"، مضيفة أنه "سيثير حتما مخاوف بين العديد من الصحفيين الذين تستهدفهم إيران إنترناشيونال والخدمة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)" إنهم ليسوا آمنين في المنزل أو أثناء قيامهم بعملهم".

وردا على سؤال عن موقف الصحفيين الإيرانيين وسط مثل هذه الضغوط، أضاف بيلي: "يجب أن يستمر العرض. هذا هو الموقف إلى حد كبير".

وقال: "ومن الملحوظ للغاية أنه على الرغم من أن العيش والعمل في ظل هذا النوع من التهديد المستمر أمر مقلق للغاية، إلا أن الناس يتعاملون مع الأمر وهم صحفيون ملتزمون للغاية".

وأكد بيلي في الختام "إنهم ملتزمون بالصحافة الحرة والصحافة المفتوحة وتبادل المعلومات، وهو ما يفعلونه بنجاح كبير. وكلما نجحوا في ذلك، زادت التهديدات ضدهم."

