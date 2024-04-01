إيلاف من لندن: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل القائد الكبير في "قوة القدس" محمد رضا زاهدي وعدد من الدبلوماسيين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية في دمشق.

وشوهد الدخان يتصاعد من أنقاض مبنى سوي بالأرض، فيما كانت سيارات الطوارئ متوقفة خارج مكان الحادث في حي المزة بالعاصمة السورية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".

وأكد التلفزيون الرسمي السوري تعرض مبنى القنصلية للهجوم. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت لاحق إن عددا من الدبلوماسيين قتلوا أيضا في الغارة.

وتظهر الصور مكان الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق حيث قُتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني فيما تدعي طهران أنها محاولة اغتيال مستهدفة من قبل إسرائيل.

وتصاعد الدخان في السماء وغطى الغبار السيارات في المنطقة المجاورة بعد أن سوي المبنى بالأرض.

ولم تعلق إسرائيل على الادعاءات بأنها مسؤولة عن الهجوم.

وعلق علم إيراني على عمود أمام الحطام وشوهد وزيرا الخارجية السوري والإيراني في مكان الحادث.

تقرير سانا

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قالت إن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق اليوم الإثنين، قبل أن يتبين لاحقا أنها محاولة لاستهداف مقر القنصلية الإيرانية بدمشق.

وأضافت "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهجوم الذي يحمل بصمات إسرائيلية استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، لكنه أدى لانفجار في مبنى مجاور لها.

وقالت تقارير إعلامية إيرانية أن الانفجار أدى إلى سقوط 6 قتلى.

ولم يصب السفير الإيراني لدى سوريا وعائلته بأي ضرر جراء استهداف محيط القنصلية الإيرانية في دمشق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

