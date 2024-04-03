إيلاف من لندن: قالت تقارير إن وزراء خارجية الناتون ناقشوا في اجتماعهم، اليوم الأربعاء، في بروكسل، الدعم طويل المدى لأوكرانيا، بما في ذلك اقتراح إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لمدة خمس سنوات.

ويقول دبلوماسيون إن مقترحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ستعطي الحلف الغربي دورا مباشرا أكثر في تنسيق إمدادات الأسلحة والذخيرة والمعدات إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، يقولون إن المناقشات حول الاقتراح لا تزال في مرحلة مبكرة وأن صندوقًا بقيمة 100 مليار يورو "يبدو متفائلًا للغاية". وليس من الواضح ما إذا كان سيتم قبول هذا الرقم أو كيف سيتم تمويله.

تصريح ستولتنبرغ

ولدى وصوله إلى الاجتماع، قال ستولتنبرغ: "نحن بحاجة إلى تغيير ديناميكيات دعمنا. وأضاف: "يتعين علينا أن نضمن تقديم مساعدات أمنية موثوقة ويمكن التنبؤ بها لأوكرانيا على المدى الطويل، حتى يتسنى لنا الاعتماد بشكل أقل على المساهمات الطوعية وزيادة اعتمادنا على التزامات حلف شمال الأطلسي. وتقليل الاعتماد على العروض القصيرة الأجل وزيادة اعتمادنا على التعهدات المتعددة السنوات".

وتقضي الخطط بأن يتولى حلف شمال الأطلسي بعض أعمال التنسيق من التحالف المخصص الذي تقوده الولايات المتحدة والمعروف باسم مجموعة رامشتاين.

وتم تصميم هذه الخطوة جزئيًا على الأقل للحماية من أي خفض في الدعم الأميركي إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

كلام حجة لحبيب

وقالت حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا للصحفيين، قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو، في بروكسل اليوم الأربعاء: "اقترح الأمين العام، ينس ستولتنبرغ، إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو ، على مدى خمس سنوات. سنحلل جدوى هذا الاقتراح".

وأضافت الوزيرة، أنه لن يكون هناك أي قرار حول الاقتراح، في الاجتماع، الذي يستمر يومين هذا الأسبوع، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لكن سيتم مناقشته، استعدادا لقمة الناتو، التي تعقد في واشنطن ، في تموز (يوليو) المقبل.

وقال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو ونظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه من المهم ضمان عدم وجود ازدواجية في الجهود بين الناتو والاتحاد الأوروبي، الذي لديه صندوق خارج الميزانية للمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

