إيلاف من لندن: تم رفع العلم الوطني للسويد في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، مما عزز مكانة البلاد باعتبارها العضو الثاني والثلاثين في الحلف.

وأصبحت السويد أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي، منهية بذلك عقودًا من الحياد.

وفي مراسم رفع العلم، شاهد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ جنديين يرفعان الراية الزرقاء ذات الصليب الأصفر.

وقال كريسترسون للصحفيين قبل دقائق من الحفل: "نحن متواضعون، ولكننا فخورون أيضًا. نعلم أن التوقعات للسويد كبيرة، ولكن لدينا أيضًا توقعات كبيرة لأنفسنا". وأكد: "سوف نتقاسم الأعباء والمسؤوليات والمخاطر مع حلفائنا."

واتخذت كل من السويد وفنلندا خطوة للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه شن الحرب، على الأقل جزئيا، بسبب توسع حلف شمال الأطلسي شرقا نحو روسيا.

