بهارك (أفغانستان): تطعم رؤيا طفلتها بالملعقة في جناح المستشفى المخصص للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الذي يؤثر على واحد من كل عشرة أطفال أفغان.

دخلت الرضيعة البالغة تسعة أشهر المستشفى ثلاث مرّات، في إقليم بدخشان النائي (شمال شرق البلاد)، بعد أن واجهت والدتها صعوبة في إرضاعها طبيعيا.

تقول الأمّ البالغة 35 عاماً، وهي تحتضن بيبي آسيا بين ذراعيها في مستشفى في منطقة بهارك "لقد اكتسبت بعض الوزن، وأصبحت أكثر حيوية".

تفصح بنبرة من الحزن في صوتها "لا تبتسم بعد...في السابق كنت أبقى مستيقظة ليلًا ونهارًا، لكن الآن أستطيع النوم".

ينتشر نقص التغذية على نطاق واسع في أفغانستان، البلد الذي مزقته أربعة عقود من الحرب ويعاني الآن أزمات اقتصادية وإنسانية ومناخية.

ويعاني 10 بالمئة من الأطفال دون سنّ الخامسة في أفغانستان من نقص في الغذاء، كما يعاني 45 بالمئة من التأخر في النمو، وهي معدّلات من من بين الأعلى في العالم، وفقاً لمنظمة للأمم المتحدة.

يقول مدير الاتصال في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) دانييل تيم "إذا لم يتم اكتشافه في العامين الأولين بعد الولادة، فإن تأخر النمو لا يمكن علاجه ولن يتمكن الطفل من النمو الذهني والجسدي بشكل كامل".

ويضيف لوكالة فرانس برس أن "هذا الأمر له أيضا تأثير خطير على التنمية في البلاد بشكل عام".

مريضان في نفس السرير

وأدت عودة طالبان إلى سدة الحكم في العام 2021 إلى تفاقم المشكلة. فقد تقلصت المساعدات الدولية بشكل كبير وغادر العديد من العاملين في المجال الطبي بلدهم.

وبالتالي كانت النساء والأطفال أول الضحايا والأكثر تأثرا.

تعمل حسينة (22 عاماً) وزوجها نور الدين (27 عاماً) كمتطوعين ضمن برنامج اليونيسف في بدخشان، وهي منطقة جبلية على الحدود مع باكستان وطاجيكستان والصين.

يمثل الزوجان طوق النجاة لأكثر من ألف ساكن في قرية غاندانشوسما، حيث يمكنهم القدوم للفحص في غرفة بمنزلهما تم تحويلها إلى عيادة مؤقتة.

على جدران الغرفة الترابية الجافة خريطة القرية والعديد من الملصقات التعليمية، وتصل النساء مع أطفالهن لإجراء الفحوصات والتحقق مما إذا كان النمو الأطفال يمضي بشكل طبيعي.

تشمر الأمهات عن سواعد الأطفال المستلقين في الهواء البارد، بينما تضع حسينة شريط قياس متعدد الألوان حول أذرعهن، يدل على ما إذا كان نمو الطفل طبيعي ام لا.

يتم اثر ذلك وزن الأطفال على ميزان معلق، وتوضح حسينة "إذا كانوا يعانون من سوء التغذية، فإننا نرسلهم إلى العيادة" التي تقع على بعد نصف ساعة سيرًا على الأقدام.

تتواتر ظاهرة نقص التغذية خلال الفصول الحارة.

يصبح مرض نقص التغذية أكثر شيوعاً وانتشارا خلال الفصول الحارة، وذلك لارتباطها بأمراض تكون المياه مصدرا لها.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن حوالي 79% من الأفغان لا يحصلون على ما يكفي من مياه الشرب.

توضح الممرضة في مستشفى بهارك سميرة أن الغرفة المخصصة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية عادة ما تكون ممتلئة في فصل الصيف.

وتبين "في بعض الأحيان يكون لدينا مريضان في نفس السرير". وتستدرك مؤكدة أن الدروس المقدمة حول الرضاعة الطبيعية ساهمت في خفض معدلات سوء التغذية.

قيود على النساء

تمتلك عائشة، التي رفضت ذكر اسمها الحقيقي، مضخة لمياه الشرب في منزلها في بلدة خيرآباد بفضل برنامج المساعدات التابع لليونيسف.

وفي تقرير مثير للقلق صدر مؤخراً عن تدهور القطاع الصحي في أفغانستان، سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الضوء على القيود التي تعاني منها النساء المحرومات إلى حدّ كبير من حرية الحركة والتعليم والعمل.

تتبادل عائشة والقرويون الآخرون المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالنظافة والصحة. لكنها تخشى ألا يكون ذلك كافيا لمكافحة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في نقص التغذية وتوقف النمو.

وتقول أمينة وهي من أهالي البلدة "الأمر صعب بالنسبة لنا على مستوى القرية، لأن لدينا الكثير من النساء الأميّات".

وتتابع "نحن بحاجة إلى المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين لرفع مستوى الوعي بين السكان، وتوزيع الأدوية على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والنصائح الصحية".