يشتعل صراع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2023-2024 هذا الموسم بين الثلاثي، مانشستر سيتي (حامل اللقب)، ليفربول وآرسنال، مع دخول المنافسات التي تنتهي يوم 19 أيار (مايو) 2024 أمتارها الأخيرة لحسم اللقب.

ويواجه ليفربول وهدافه المصري محمد صلاح نظيره شيفيلد يونايتد في مهمة استعادة صدارة الدوري، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج، الخميس، في إطار منافسات الجولة 31.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول الذي لعب الخميس، فيما يتساوى مانشستر سيتي مع ليفربول بعدد النقاط، ويحتل المركز الثالث، بعدما تغلب على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

العودة للصدارة

PA Media لاعبو ليفربول

يسعى ليفربول للفوز أمام شيفيلد يونايتد وحصد النقاط الثلاثة واستعادة صدارة الترتيب، حيث تراجع إلى الوصافة بعد فوز أرسنال أمام لوتون تاون بهدفين دون رد بالجولة ذاتها.

فيما يسعى فريق شيفيلد يونايتد لحصد أي نقاط إيجابية لمنعه من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، إذ يتذيل جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

ويمتلك فريق ليفربول رقمًا مميزا قبل مواجهة الليلة أمام شيفيلد، إذ نجح "الريدز" في الفوز في آخر 6 مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام شيفيلد، وسجل 13 هدفًا وتلقت شباكه هدفًا واحدًا فقط.

ويتبقى لليفربول مواجهات قوية في طريقه لحسم اللقب، أبرزها؛ أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون وتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد.

يُذكر أن لاعبي ليفربول يسعون لحصد لقب البريميرليغ من أجل مكافأة مدربهم الألماني يورغن كلوب، الذي أعلن رحيله عن الريدز بنهاية الموسم.

ويستهدف ليفربول هذا الموسم تحقيق ثلاثية تاريخية، بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية وتقدمه في الدوري الأوروبي، فيما سيكون البريميرليغ هو اللقب الأهم في الثلاثية.

مرشح قوي

Reuters مهاجم مانشستر سيتي إيرلنغ هالاند خلال مواجهة سابقة

يبقى دائمًا مانشستر سيتي مرشحًا قويًا للفوز باللقب، في ظل هيمنته على البطولة خلال آخر 5 مواسم، حيث فاز باللقب 4 مرات، بقيادة الإسباني بيب غوارديولا وهدافه النرويجي إيرلنغ هالاند.

ورغم غياب العناصر الأساسية المتمثلة بالثنائي إيرلنغ هالاند وكيفن دي بروين عن التشكيل الأساسي وجلوسهما على مقاعد البدلاء طوال المباراة أمام أستون فيلا، إلا أن المان سيتي نجح في الفوز (4-1) أمس الأربعاء، بفضل هاتريك (ثلاثة أهداف) عبر فيل فودين.

وبرر غوارديولا بأن غياب الثنائي يأتي ضمن خطة لإدارة عدد الدقائق التي يشاركان بها هذا الموسم، مؤكداً أن أن الفرق الكبيرة دائماً لديها قائمة مدججة باللاعبين المميزين.

ويبدو الطريق أمام السيتي أسهل على الورق، اذ يتبقى له بعض المواجهات، أبرزها؛ أمام توتنهام هوتسبير و وولفرهامبتون وفولهام.

ولم يستطع حامل اللقب التغلب على آرسنال وليفربول ذهابًا وإيابًا هذا الموسم، فيما خسر مباراة الدور الأول أمام أستون فيلا (0-1).

لقب غائب منذ 20 عاما

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تصدر أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، بفوزه على ضيفه لوتون تاون 2-0 مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة 31.

وانتقل آرسنال إلى الصدارة مؤقتا برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول، الذي يلعب مساء الخميس أمام شيفيلد يونايتد، فيما تجمد رصيد لوتون عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

وخلال الموسم الماضي كان أرسنال قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي وكان متقدمًا على مانشسر سيتي حتى تعرض لخسائر مفاجئة في الأمتار الأخيرة.

ويسعى أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، إلى التركيز بشكل أكبر وتجنب الهفوات التي حصلت الموسم الماضي، في محاولة لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 عامًا، عندما حقق إنجازًا تاريخيًا وفاز باللقب دون هزيمة.

ولن يكون طريق أرسنال معبداً بالورود، اذ تنتظره مواجهات نارية أمام فرق كبيرة، أبرزها؛ أمام تشيلسي، توتنهام هوتسبير، مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.

في حال التعادل بالنقاط

تنص قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عى أنه حال تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط في نهاية الموسم فإنه يتم اللجوء لبعض المعايير الأخرى.

في حال تساوى فريقين أو أكثر في النقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز، يتم اللجوء للخطوات الآتية:

فارق الأهداف

عدد الأهداف المسجلة

النقاط في المواجهات المباشرة

الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة

مباراة فاصلة في حالة حسم اللقب أو التأهل لمسابقة أوروبية أو الهبوط

وإذا حدث ذلك، فإن أرسنال يتمتع حاليًا بالأفضلية بعد فوزه على كل من ليفربول 3-1 والسيتي بهدف دون رد في ملعب الإمارات، بجانب تعادله مع ليفربول في ملعبه أنفيلد.

وفي الوقت نفسه، تعادل ليفربول خارج ملعبه مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد وخسر من أرسنال بملعب الإمارات، كما تعادل مع الفريقين على أرضه في ملعب أنفيلد.

هدافو الدوري

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1- إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي 18 هدفاً

2= محمد صلاح ليفربول 16 هدفاً

2= أولي واتكينز أستون فيلا 16 هدفاً

2= دومينيك سولانكي بورنموث 16 هدفاً

5= سون هيونج مين توتنهام 15 هدفاً

5= جارود بوين وست هام 15 هدفاً

5= ألكساندر إيساك نيوكاسل يونايتد 15 هدفاً

8- فيل فودين مانشستر سيتي 14 هدفاً

9= بوكايو ساكا آرسنال 13 هدفاً

9= كول بالمر تشيلسي 13 هدفاً