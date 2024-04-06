إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إن إنهاء الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل سيكون مخزيا وبمثابة تسليم النصر لـ(حماس).

وتأتي تعليقات جونسون مع تصاعد الضغوط على الحكومة لمراجعة صادرات الأسلحة بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة. وقال غنه سيكون من "المخزي" و"الجنون" حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وكانت هناك دعوات متزايدة للمملكة المتحدة لمراجعة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين.

أمر مفجع

وقال رئيس الوزراء السابق إنه أمر "مفجع" رؤية القتلى، لكنه قال إن إسرائيل كانت ترسل تحذيرات بشأن هجماتها و"تحاول استخدام ذخائر دقيقة".

ووصفت إسرائيل الهجوم بأنه "خطأ فادح ناجم عن فشل فادح" وطردت اثنين من المسؤولين بعد التحقيق فيها.

وكتب جونسون في عموده الأسبوعي في صحيفة (ديلي ميل) أن إنهاء الدعم العسكري لإسرائيل سيكون بمثابة "الهزيمة العسكرية لإسرائيل وانتصار حماس".

وأضاف: "تذكروا أنه لكي تنتصر حماس في هذا الصراع، ليس عليها سوى البقاء. وكل ما يحتاجون إليه في النهاية هو الصمود وإعادة البناء والرحيل مرة أخرى. هذا انتصار لحماس؛ وهذا ما يبدو أن هؤلاء الخبراء القانونيين يطالبون به."

رسالة مفتوحة

ووقع أكثر من 600 محام وأكاديمي على رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، تحذر من أن "بيع الأسلحة وأنظمة الأسلحة لإسرائيل لا يفي بشكل كبير بالتزامات حكومتكم بموجب القانون الدولي".

وطالب حزب العمال الحكومة بنشر المشورة القانونية بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي في غزة.

وذهب الديمقراطيون الليبراليون والحزب الوطني الاسكتلندي إلى أبعد من ذلك في الدعوة إلى حظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، كما أيد بعض أعضاء البرلمان من حزب العمال والمحافظين هذه الدعوات.

ولا تقوم الحكومة البريطانية بتزويد إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر، ولكنها تمنح تراخيص تصدير للشركات البريطانية لبيع الأسلحة إلى البلاد.

انهيار المواقف

وقال جونسون: "إذا استمر الغرب في الانهيار بمواقفه - وخاصة إذا انهارت بريطانيا والولايات المتحدة - فسوف يُمنع الإسرائيليون من الوصول إلى رفح. وسيمنعون من تحقيق هدفهم: القضاء على حماس كقوة عسكرية في غزة".

وأضاف: "هل هذا حقا ما تريدونه، يا جميع الخبراء القانونيين الذين يقولون إن تصرفات إسرائيل الآن تتطلب حظر الأسلحة؟ هل تريدون تسليم النصر لمجموعة من القتلة ومغتصبي النساء؟".

وقال إن حظر مبيعات الأسلحة سيكون "مخزيا" و"جنونا"، مضيفا أنه "كلما سارعت الحكومة إلى إدانة الفكرة رسميا، كلما كان ذلك أفضل".

