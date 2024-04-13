إيلاف من لندن: أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني إغلاق الاجواء الاردنية امام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للاجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة.

وقالت إنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.

يذكر أنه مع ترقب العالم لأي فعل إيراني، أعلنت إسرائيل اليوم السبت حالة التأهب العسكري القصوى في جميع قطعاتها العسكرية البرية والبحرية والجوية.

وأوضحت هيئة تنظيم الطيران الاردنية أن القرار جاء حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الاجواء الأردنية، وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا.

وأكد شهود عيان لموقع (عمون) إخلاء مطار الملكة علياء الدولي من المسافرين والموظفين، والغاء رحلات الطيران كافة.

وكانت قالت مصادر مطلعة في مطار الملكة علياء الدولي لـ عمون إن سبب الطلب من مسافرين عبر المطار الخروج من مبناه لا علاقة له في أي احداث أمنية.

وربطت مصادر اخرى الاخلاء بالرد الايراني المتوقع على الغارة الاسرائيلية ضد القنصلية الايرانية في دمشق الأسبوع الماضي ومقتل عدد من قادة الحرس الثوري.