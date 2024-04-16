إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم مساعدات منقذة للحياة لمئات الآلاف من الإثيوبيين في حفل إعلان التبرعات في جنيف.

وتسعى المملكة المتحدة إلى تحفيز المجتمع الدولي، وقد تعهدت بتقديم مساعدات حيوية لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الإثيوبيين، مع تفاقم أزمتهم الإنسانية.

وسيدعم التمويل الجديد الأشخاص الذين يواجهون الآثار المدمرة لتغير المناخ والصراعات وتفشي الأمراض والتحديات الاقتصادية.

وكان نائب وزير الخارجية البريطاني، زار إثيوبيا وشاهد الأزمة بنفسه في تيغراي في فبراير الماضي.

مؤتمر

وتعهدت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء 16 أبريل، بتقديم مساعدات إنسانية لتوفير الدعم المنقذ للحياة لمئات الآلاف من الإثيوبيين، بما في ذلك أكثر من 435000 طفل وأم تعاني من سوء التغذية وأكثر من 230000 يحتاجون إلى الرعاية الصحية الطارئة.

وجاء التعهد خلال استضافة المملكة المتحدة وحكومة إثيوبيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لمؤتمر يعقد في جنيف.

ودعا نائب وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى مواصلة جهوده الإنسانية. وسيوضح أيضًا أهمية ضمان وصول التمويل إلى من هم في أمس الحاجة إليه وتحسين تحليل البيانات لزيادة كفاءة الاستجابة.

وسيعالج التمويل البريطاني الجديد أسوأ حالات سوء التغذية الحاد، ويغطي الفجوات الحرجة في إمدادات التغذية.

كما أنه سيزيد من إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، مع توفير الأموال النقدية الطارئة والحماية الاجتماعية لزيادة الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في المجتمعات الضعيفة.

وسيعزز دعم المملكة المتحدة وصول الإثيوبيين إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك الوصول إلى رعاية سيارات الإسعاف، والرعاية السابقة للولادة، والتطعيمات، وضمان حصول النساء على عامل رعاية صحية ماهر عند الولادة.

تصريح ميتشل

وأعلن نائب وزير الخارجية أندرو ميتشل عن زيادة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني لتمويل المملكة المتحدة في مؤتمر التبرعات الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا في جنيف اليوم الثلاثاء حيث دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم لمعالجة المشكلة.

وتواجه إثيوبيا واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى المساعدة.

ويواجه أكثر من 15 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 4 ملايين شخص نازحين داخلياً.

وتعد تيغراي وأمهرة من أكثر المناطق تضررا، حيث لا يزال الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو يؤثر على ما يقرب من 5 ملايين شخص.

ازمة تتصاعد

وقال نائب وزير الخارجية أندرو ميتشل: وصلت الأزمة الإنسانية في إثيوبيا إلى مستوى حرج. عندما قمت بزيارتها في وقت سابق من هذا العام، رأيت بنفسي كيف أن الصراع والجفاف يدمران المجتمعات المحلية - حيث تكون النساء والأطفال الصغار هم الأكثر تضرراً.

وأضاف: تبذل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لضمان حصول المجتمعات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء إثيوبيا على التغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن إذا أردنا تجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال ميتشل: وبما أن البلدان الضعيفة مثل إثيوبيا تتأثر بموجات الجفاف والفيضانات الأكثر تواتراً وشدة، فإن المملكة المتحدة تدعمها للتكيف وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.

وسيعمل التمويل على تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام تغير المناخ وتقديم الدعم للنازحين بسبب الجفاف والطقس القاسي.

