إيلاف من لندن: قال تقرير إن إسرائيل فكرت في توجيه ضربة فورية لإيران يوم الاثنين، ردا على هجوم ليل السبت – الأحد، لكنها قررت الانتظار.

وحسبما صرحت خمسة مصادر إسرائيلية وأميركية لموقع (أكسيوس Axios)، فكرت إسرائيل في القيام بعمل انتقامي مساء الاثنين، قبل تأجيله في نهاية المطاف.

وبحسب ما ورد أخبر المسؤولون الإسرائيليون المنفذ أن مجلس الوزراء الحربي غير رأيه بشأن العمل العسكري "لأسباب عملياتية"، بينما قالت المصادر الأميركية إن الولايات المتحدة لم تكن متأكدة من حجم الرد الإسرائيلي المخطط له، لكنها اعتقدت أنه من المحتمل أن يستفز إيران إلى التصعيد.

مع وضد

وبحسب ما ورد قال المسؤولون رئيس الأركان في جيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال هيرتزي هاليفي والجنرالات السابقين في مجلس الوزراء - وزير الدفاع يوف غالانت والوزراء بيني غانتز وغادي إيزنكوت، كانا يضغطون بجدية من أجل الرد ، في حين أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم حزب شاس المتشدد، أرييه درعي، أصبحا "أكثر حذرا".

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن حذرت من أن التصعيد مع إيران لن يخدم المصالح الأميريكية أو الإسرائيلية، وحثت إسرائيل على "توخي الحذر" في أي انتقام.

الانتظار

وقال مسؤول أميركي: "لسنا متأكدين من السبب أو ما قرب الهجوم الفعلي"، وأكد مسؤول أميركي ثان أن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن يوم الاثنين أنها قررت الانتظار.

وقال مسؤول أميركي ثالث إن "ضربة إسرائيلية صغيرة" داخل إيران من المرجح أن تؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي. لكن إدارة بايدن تأمل أن تكون محدودة أكثر من الضربة التي شنتها إيران على إسرائيل يوم السبت وأن تنهي تبادل الهجمات بين البلدين.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا إدارة بايدن يوم الاثنين بالاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الحربي وقالوا إنهم سيطلعون الولايات المتحدة على القرارات.

وبعد اجتماع مجلس الوزراء، أبلغ مسؤولون إسرائيليون إدارة بايدن أن القرار هو الانتظار. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل اتخاذ قرار بشأن الرد الإسرائيلي منذ يوم السبت.

