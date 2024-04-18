بغداد: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الإرهاب قد استهدف جميع العراقيين دون أن يستثني ديناً أو عرقاً أو إثنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية: إن "رئيس الوزراء استقبل على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، عائلة المواطنة الأميركية كايلا مولر، التي اختطفتها عصابات داعش الإرهابية في مدينة حلب السورية عام 2013 أثناء عملها في مجال تقديم الإغاثة الإنسانية، وتم قتلها في عام 2015".

وأضاف البيان، أن "عائلة الضحية سلمت له رسالة تتضمن مناشدة للحكومة العراقية في مساعدتهم بإجراء تحقيق يمكن من خلاله التوصل إلى رفات ابنتهم واستعادته إلى موطنها في الولايات المتحدة، لما يمتلكه العراق اليوم من خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب ودراية بالجماعات والفلول الإرهابية المنضوية ضمن عصابات داعش".

وأشار، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء عبّر عن تعاطفه الشديد مع عائلة الضحية"، مؤكدا، أن "الأجهزة الأمنية المختصة ستباشر بالتحقيق للوصول إلى أي معلومة تمكّن من الاستدلال على رفات الضحية".

وبين رئيس الوزراء -بحسب البيان- أن "الإرهاب قد استهدف جميع العراقيين دون أن يستثني ديناً أو عرقاً أو إثنية، وأن دماء الضحايا هي من تنتصر في النهاية، حيث اندحر الإرهاب في العراق بالتضحيات والدماء التي قدمها أبناؤه".