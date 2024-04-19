إيلاف من بيروت: نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول إيراني قوله أن بلاده لا تخطط لرد فوري على الهجوم على أراضيها. في المقابل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الهجوم على إيران رد محدود يهدف إلى تجنب تصعيد التوتر.

إيران تنفي التعرض لهجوم

وقال المسؤول الإيراني لرويترز: "لم يرد تأكيد أي معلومات حول مصدر الهجوم، ولم نتعرض لهجوم خارجي، وترجح التقديرات حدوث تسلل على الأغلب وليس هجوما"، بحسب الوكالة.

وفي وقت سابق، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الحكومية، بأنه "بعد تفعيل الدفاع الجوي في بعض مناطق البلاد للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة، أشارت التقارير إلى أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي إصابة أو انفجار واسع النطاق ناجم عن أي تهديد جوي".

المنشآت النووية آمنة

من ناحية أخرى، أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان أن المرافق المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تمام.

روسيا تطمئن: أوضاع إيران هادئة

أفادت البعثة الدبلوماسية لدى إيران بأن كافة المؤسسات الروسية العاملة في البلاد تعمل بشكل طبيعي، وذكرت أن الوضع في البلاد يسوده الهدوء بعد هجوم المسيرات على عدد من الأهداف. جاء ذلك في بيان للسفارة الروسية لدى إيران بموقعها الرسمي على تطبيق "تليغرام": "بحسب السلطات الإيرانية تم إطلاق عدة طائرات مسيرة ليلا على بعض الأهداف في ضواحي أصفهان. لم تقع أي أضرار أو ضحايا، ويسود الهدوء في البلاد، وجميع المنظمات الروسية تعمل كالمعتاد، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أي أضرار للمواطنين الروس".