إيلاف من لندن: مع تصاعد الجدل حول ما إذا كانت شرطة لندن أخطأت في تعاملها ناشط يهودي معاد للسامية أم لا، يواجه مفوض عام سكوتلاند يارد مطالب بالاستقالة، بينما يقف عمدة لندن مدافعا عنه.

يواجه مفوض عام شرطة العاصمة البريطانية السير مارك رولي دعوات للاستقالة بعد أن أصدرت شرطة العاصمة اعتذارين لجدعون فالتر بعد مشاجرة مع ضابط تعرض لانتقادات شديدة من مختلف الانقسامات السياسية.

وبينما أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن "فزعه" من التبادل "اليهودي الصريح" الذي قامت به شرطة العاصمة، فإن عمدة لندن صادق خان أعرب عن ثقته بمفوض سكوتلانديارد السير مارك رولي على الرغم من أنه يواجه دعوات للاستقالة بسبب تعامل القوة مع الاحتجاجات الأخيرة المؤيدة لفلسطين.

حادث خاطىء

يأتي ذلك بعد أن قالت وزيرة الطاقة كلير كوتينيو لشبكة سكاي نيوز إن الحادث الذي وقع في لندن يوم السبت قبل الماضي، والذي تم فيه تصوير ضابط بالفيديو وهو يصف رجلاً بأنه "يهودي علانية" ويهدده بالاعتقال، كان "خاطئًا تمامًا" وأن "ما سيحدث بعد ذلك" مع فيما يتعلق بالسير مارك كان "مسألة تخص عمدة لندن العمالي".

وقال متحدث باسم عمدة لندن: "يجب أن يشعر الجميع بالأمان أثناء التنقل في لندن أينما يحلو لهم. الطريقة التي تعاملت بها شرطة العاصمة مع الحادث الأصلي كانت مثيرة للقلق وكان الرد الأصلي الذي قدموه غير حساس وخاطئ".

وقال المتحدث: "إن مهمة شرطة العاصمة مهمة صعبة للغاية - خاصة عندما يتعلق الأمر بالقرارات التشغيلية المتخذة أثناء مسيرات الشرطة.

وأضاف: لكن في النهاية، يجب أن تحظى شرطة العاصمة بثقة المجتمعات التي تخدمها، ومن الصواب أن يعتذروا عن الطريقة التي تم بها التعامل مع الحادث ورد فعلهم العام الأصلي".

يذكر أن عمدة لندن له صلاحية أقالة مفوض عام شرطة سكوتلانديار بشكل فعال، ولكن لا يمكنه القيام بذلك إلا بإذن من وزير الداخلية، الذي يمكنه أيضًا مطالبة عمدة المدينة بإلاستقالة.

ويواجه رولي، الذي حل محل كريسيدا ديك كمفوض لشرطة العاصمة في عام 2022، دعوات للاستقالة بعد تفاعل الضابط مع جدعون فالتر، الرئيس التنفيذي للحملة ضد معاداة السامية.

ما الذي حدث؟

وفي الفيديو، يظهر ضابط وهو يمنع السيد فالتر من عبور الطريق ويقول له: "أنت يهودي بشكل علني. هذه مسيرة مؤيدة للفلسطينيين. أنا لا أتهمك بأي شيء، لكنني قلق بشأن رد الفعل على وجودكم هنا".

وكان السيد فالتر، الذي كان يرتدي القبعة اليهودية وقال إنه كان يسير ببساطة بعد حضوره الكنيس، تم تهديده بعد ذلك بالاعتقال إذا لم يغادر المنطقة.

وقال لشبكة سكاي نيوز إن سكان لندن لا يمكن أن يثقوا في شرطة العاصمة تحت قيادة السير مارك واتهم المفوض بـ "إلقاء اللوم على الضحية" في أعقاب الحادث، والذي تلقى اعتذارين عنه.

وانضمت إلى فالتر في دعوته للسير مارك بالرحيل وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، التي قالت إنه كان هناك "فشل تلو الآخر من قبل شرطة العاصمة" خلال الأشهر الستة الماضية.

حزب العمال المعارض

وقالت وزيرة العدل في حكومة الظل العمالية، شبانة محمود، إن شرطة العاصمة "لم تغط نفسها بالمجد" بسبب الحادث مع السيد فالتر، لكنها لم توافق على الدعوات المطالبة باستقالة السير مارك.

ودعا مجلس نواب اليهود البريطانيين إلى عقد اجتماع عاجل مع مفوض شرطة العاصمة في أعقاب "سلسلة من الأخطاء البارزة".

وأضاف: "لقد كتبنا إلى المفوض لنطلب عقد اجتماع عاجل لتعزيز خطورة الوضع والبدء في إصلاح هذا الفقدان الخطير للثقة".

وقال متحدث باسم الشرطة إن شرطة العاصمة ارتكبت "أخطاء كان من الممكن تجنبها تماما" وكان لها "أثر مدمر على مستوى الثقة المرتفع سابقا الذي كانت تتمتع به الجالية اليهودية في المملكة المتحدة في الشرطة".