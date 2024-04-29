إيلاف من الرباط:قبيل احتفالات يوم العمال في أول مايو،أعلنت الحكومة المغربية الاثنين عن توقيعها اتفاقا مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب(هيئة تمثل رجال الأعمال )،يقضي بزيادة في الدخل تصل 1000 درهم (100 دولار)شهريا إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل. يتعلق الأمر بدخل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص وذلك ابتداء من أول يوليو 2025.

وجاء في الاتفاق أنه سيتم تحسين الدخل في القطاع الخاص من خلال إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم،وذلك بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم،يصرف على قسطين متساويين:القسط الأول،ابتداء من أول يوليو 2024،والثاني في أول يوليو 2025.

صورة للمشاركين في الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة المغربية

أما في القطاع الخاص فنص الاتفاق على أن تتم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المائة،سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 في المائة ابتداء من يناير 2025 و 5 في المائة ابتداء من يناير 2026.

وتقرر الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 في المائة مع تطبيقها على دفعتين:5 في المائة ابتداء من أول أبريل 2025 و 5 في المائة ابتداء من أول أبريل 2026.

وتضمن الاتفاق الثلاثي إجراءات أخرى تتعلق بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من أول يناير 2025 بالنسبة للأجراء في القطاع الخاص، وسوف يتم احتساب هذه الضريبة من خلال:الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم ( 3 الاف دولار)الى 40 ألف درهم( 4 الاف دولار)، مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم ( 6 الاف دولار) شهريا.

ثم مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا.

كما تقرر تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة،وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إنه من شأن تخفيض الضريبة على الدخل أن يكسب الأجراء مبالغ تصل 400 درهم (40 دولار) شهريا.