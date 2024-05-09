موسكو: صرح مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن أوروبا بأسرها تقريبا هاجمت الاتحاد السوفيتي في عام 1941، ويحكمها الآن "أحفاد النازيين وأعوانهم والخونة".

وكتب ميدينسكي، الذي يترأس جمعية التاريخ العسكرية الروسية، في مقال لموقع "إيستوريا. إر إف"، نشر عشية عيد النصر، أن "التاريخ يدل على أن الاتحاد السوفيتي هاجمه في عام 1941 ليس فقط الغزاة الألمان الفاشيون، بل والقارة الأوروبية بأسرها تقريبا، باستثناء الإخوة الصرب واليونانيين".

وتابع: "حارب وطننا جيوش ألمانيا وإيطاليا ورومانيا وهنغاريا وفنلندا وفرقة إسبانية وفيلق فرنسي ووحدات من سلوفاكيا وكرواتيا وغيرها".

وأشار إلى أنه في لحظة الهجوم على الاتحاد السوفيتي كان هناك في صفوف الجيش الألماني نحو مليون جندي من الدول الحليفة لألمانيا، وأن "كل هذه الدول أعضاء في الناتو الآن".

وأضاف أن أوروبا "يحكمها الآن أخلاف المتعاونين (مع النازيين) والخونة. وفي بعض الأماكن النازيون الناجون. وإن التاسع من أيار (مايو) ليس عيدا بالنسبة لهم".

وشدد على أن "آباءنا وأجدادنا تغلبوا عليهم كلهم آنذاك"، داعيا لتذكر ذلك.

يذكر أن روسيا تحتفل يوم 9 أيار (مايو) بعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.