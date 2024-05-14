إيلاف من الرباط: ترأس ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن،الثلاثاء، بنادي الضباط بالرباط، مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

وذكر بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه لدى وصول ولي العهد الأمير مولاي الحسن لنادي الضباط، تقدم للسلام عليه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية،محمد بريظ، قبل أن يستعرض تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت له التحية.

إثر ذلك،تقدم للسلام عليه رئيس الحكومة،والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني،والفريق أول قائد الدرك الملكي،والفريق الجوي مفتش القوات الملكية الجوية،واللواء البحري مفتش البحرية الملكية،والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط-سلا.

حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة،وعدد من مستشاري الملك،وأعضاء الديوان الملكي،وأعضاء الحكومة،وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية،والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط،إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وجرى الاحتفاء بالذكرى الثامنة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية،بتنظيم حفلات تميزت،على الخصوص،بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه الملك إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا تسليم الأوسمة،فضلا عن استعراضات عسكرية.