القاهرة: نفى مصدر مصري رفيع صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن تراجع مصر عن الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، السبت، إن مصر "عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية".

وكانت مصر أعلنت قبل أيام، انضمامها إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وطالب سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا المحكمة، بأن تصدر أمرا لإسرائيل بـ"سحب الجيش الإسرائيلي بشكل فوري وكامل وغير مشروط من قطاع غزة بأكمله".

وتقدمت جنوب أفريقيا بأحدث طلب لاتخاذ تدابير طارئة ردا على الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة، التي يلوذ بها نصف سكان القطاع تقريبا، بعدما فروا من الشمال هربا من الاجتياح الإسرائيلي.

رفض طلب إسرائيل

والجمعة دافعت إسرائيل أمام المحكمة عما اعتبرته "الضرورة العسكرية لهجومها على غزة"، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات في رفح والانسحاب الكامل من القطاع.

ورفضت المحكمة في أحكام سابقة طلب إسرائيل برفض الدعوى، وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لها بوقف الهجوم.

وقال مسؤولو الصحة في غزة الجمعة إن أكثر من 35300 فلسطيني قتلوا، في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 7 أشهر على القطاع.

وتركز جلسات استماع المحكمة هذا الأسبوع فقط على إصدار الإجراءات الطارئة، ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتخذ المحكمة قرارها في تهمة الإبادة الجماعية.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن التدابير الطارئة الأسبوع المقبل.