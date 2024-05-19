إيلاف من لندن: نفى الهلال الأحمر الإيراني، تقارير عن عثور فرق البحث على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وسعى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى طمأنة الجمهور بعد تحطم مروحية رئيسي. وقال للتلفزيون الرسمي “نأمل أن يعيد الله عز وجل الرئيس العزيز وزملائه بكامل الصحة إلى حضن الوطن”.

وقال "لن تكون هناك اضطرابات" في إدارة البلاد ويجب ألا يشعر الناس بالقلق.

وكان التلفزيون الحكومي قد أوقف في وقت سابق جميع برامجه المنتظمة لعرض الصلوات التي أقيمت على رئيسي في جميع أنحاء البلاد.

وفي النظام السياسي الإيراني المزدوج، يتمتع خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً بالكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسية. ولسنوات عديدة، رأى الكثيرون أن رئيسي منافس قوي لخلافته.

اتصال مع الطاقم

وإلى ذلك، كان مسؤول إيراني قال إن الاتصال تم مع الركاب وأحد أفراد طاقم مروحية الرئيس الإيراني. وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إنه تم إجراء اتصالات في عدة مناسبات.

ويقول مراسل قناة (سكاي نيوز) في الشرق الأوسط أليستر بونكال إن هذا يمثل "تطورًا مهمًا حقًا".

ويضيف: "يشير ذلك إلى احتمال وجود ناجين وربما يكونون قريبين جدًا من موقع التحطم، وهو ما سيكون بمثابة لحظة أمل مرة أخرى".

المفوضية الأوروبية

وعلى صلة، قامت المفوضية الأوروبية بتفعيل خدمة رسم خرائط الأقمار الاصطناعية للمساعدة في البحث عن الرئيس الإيراني.

وقال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش على قناة X إن الخدمة كانت تقوم بتشغيل "خدمة رسم خرائط الاستجابة السريعة في ضوء حادث المروحية".

وقال إن قرار تفعيل الخدمة جاء بعد طلب المساعدة من إيران.

وتوفر خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ التابعة للمفوضية الأوروبية منتجات رسم الخرائط بناءً على صور الأقمار الاصطناعية.