إيلاف من لندن: استقبل مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، بحفاوة بالغة وتصفيق حار النائب المحافظ كريغ ماكينلي اثناء عودته إلى البرلمان بعد أن كانت بترت يداه وقدماه بعد إصابته بالإنتان (تعفن الدم).

واستقبل رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل، كريغ ماكينلاي بعناق عند عودته إلى البرلمان بعد ثمانية أشهر فقط من نقله إلى المستشفى مصابًا بالإنتان ثم وضعه في غيبوبة مستحثة ومنحه فرصة بنسبة 5٪ للبقاء على قيد الحياة.

تصفيق حاد

وعندما دخل النائب المحافظ عن جنوب ثانيت بمقاطعة كينت، مع زوجته كاتي وابنته البالغة من العمر أربع سنوات إلى قاعة مجلس العموم، وقف النواب من جميع الأحزاب وصفقوا بينما أصبح ماكينلاي عاطفيًا بعض الشيء.

وقال السير ليندسي: "نحن تحت القبة لا نسمح بالتصفيق، ولكن هذا استثناء".

وعبر زعيم حزب العمال السير كير ستارمر لمصافحته قبل بدء الجلسة المعتاد كل يوم أربعاء لـ"أسئلة رئيس الوزراء"، حيث كشف أنه التقى بالسيد ماكينلاي وزوجته في الصباح للترحيب بعودته.

إشادة سوناك

وبدأ رئيس الوزراء ريشي سوناك، الجلسة البرلمانية بالإشادة بـ "المرونة المذهلة" التي يتمتع بها زميله في حزب المحافظين.

وقال ماكينلي، الذي لديه ابنة صغيرة، إنه يريد أن يُعرف باسم "النائب الآلي" لزيارة الأطفال بعد تزويده بالأيدي والأرجل الاصطناعية.

وقال إنه مصمم على خوض الانتخابات العامة المقبلة لمواصلة خدمة دائرته الانتخابية في كينت وسيقوم بحملة لرفع مستوى الوعي بالإنتان.

وكان ماكينلي، الذي عاد إلى الحياة العامة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ محنته، قد نُقل إلى المستشفى في سبتمبر الماضي وتم تشخيص إصابته بالإنتان، وهو رد فعل يهدد الحياة على العدوى التي تحدث عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله ويبدأ في إتلاف أعضاء الجسم من الأنسجة والأعضاء الخاصة.

الأنتان

والإنتان Sepsis هو الحالة التي تحدث عندما تدخل الجراثيم (البكتيريا) إلى مجرى الدَّم وتحرض استجابة خطيرة على مستوى الجسم.عندما يكون الإنتان شديدًا، قد يتوقف واحد أو أكثر من أعضاء الجسم من العمل.على سبيل المثال، قد تتوقَّف الكلى عن إنتاج البول أو قد تتوقَّف الرئتان عن تزويد الجسم بالأكسجين.

وذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) أن النائب عن دائرة جنوب ثانيت بمقاطعة كينت، سجل مقطع فيديو من سريره في المستشفى وقال: "لقد تركني حاصد الأرواح على قيد الحياة، لكنه أخذ أجره في أربعة من أطرافي".

وقال للصحيفة إنه أصيب بصدمة إنتانية أدت إلى فشل كلوي وكبدي وتشكل جلطات دموية وتحول أطرافه إلى اللون الأسود.

وقال النائب البالغ من العمر 57 عاما إن أصابع قدميه وأصابعه أصبحت "جافة" وملتفة بحيث بدت وكأنها تنتمي إلى "فرعون محنط". وفي إحدى المراحل، كانت فرص بقائه على قيد الحياة 5٪ في أحسن الأحوال.

عملية بتر رباعية

وبعد عملية البتر الرباعية التي أجريت له في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تزويده بأرجل وأيدي اصطناعية.

وقد أُعطي النائب ماكينلي جذوعاً مطاطية صلبة لتحل محل يديه، والتي يقول إنها "جيدة للقتال وتحطيم النوافذ ولكن ليس أكثر من ذلك". إن يديه الاصطناعية البديلة، والتي تقول الصحيفة إن تكلفتها 100 ألف جنيه إسترليني من خلال شركة خاصة، "مذهلة ... لكنها لن تكون كما كانت أبدًا". وقال: "الأيدي خسارة حقيقية."

وقال ماكينلي إنه يريد أن يُعرف باسم "النائب الإلكتروني الأول". وأضاف: أنا محظوظ. لدي ركبتي ومرفقي، وهو ما يحدث فرقًا كبيرًا”.

محنة سبتمبر

وكانت محنة ماكينلي بدأت في 27 سبتمبر من العام الماضي عندما بدأ يشعر بالإعياء. وأثناء الليل كان يعاني من مرض شديد، وبدأت زوجته، التي تعمل صيدلانية، تشعر بالقلق وأجرت فحص ضغط دمه ودرجة حرارته. وبحلول الصباح، لاحظت أن ذراعي زوجها كانتا باردتين ولم تشعر بالنبض.

ويعتقد ماكينلي أن زوجته أنقذت حياته بإصرارها على نقله إلى مستشفى ميدواي البحري لعرضه على المسعفين.

وقال: "كان المسعفون مترددين في استقبالي". "لقد ظنوا أنني يجب أن أذهب وأرى طبيبي العام. كان بإمكاني العودة إلى النوم. وكنت سأموت على ما أعتقد".

واضاف: "بعد قليل من الاحتجاج وافقوا [على أخذي]. لا شك على الإطلاق أن كاتي أنقذت حياتي. لو وصلنا إلى هناك بعد ساعتين لكنت ميتا”.

وبعد تعرضه لصدمة إنتانية، تم إدخال النائب في غيبوبة اصطناعية امتدت 16 يومًا. وأضاف: "كنت في منطقة الفرز وكنت على ما يرام تمامًا وواضحًا، ثم تحول لوني إلى اللون الأزرق الساطع عندما بدأت صدمة الإنتان".

استعدي للأسوأ

ومن جهتها، قالت الزوجة كاتي ماكينلي إن الموظفين وصفوا زوجها بأنه "واحد من أسوأ الأشخاص الذين رأواهم على الإطلاق". وقالت: “طلبوا مني أن أستعد للأسوأ”.

واضافت: "لكنني لم أغادر المستشفى قط لأقول وداعًا. لم أكن أرغب في قبول ذلك."

وبناء على إصرار زوجته، تم نقل ماكينلاي من المستشفى المحلي إلى مستشفى سانت توماس في وسط لندن للحصول على رأي ثان.

بتر الأطراف

وعن بتر أطرافه الرباعية، قال النائب: “لقد فعلوا كل ذلك بضربة واحدة، في يوم واحد. الآن أستطيع أن أرى خلال ذلك الشهر أن هذه الأطراف قد اكتملت. كان السواد يزداد، وكانت الأصابع مثل شيء خارج من بيت بوغ مان. أو بعض فرعون حفر من الصحراء".

واضاف: "لقد كانت أطرافي جميعها جافة ومضغوطة، إنها جزء مني لكنها لا تبدو كذلكن كانت مثل إصبع فرعون الذي يصغر ويجف يوما بعد يوم".

الابنة الطفلة

وقال النائب إن ابنته أوليفيا تكيفت مع الوضع “بسهولة شديدة”. "ربما أفضل من أي شخص آخر بصراحة. أعتقد أن الأطفال قابلون للتعديل بشكل ملحوظ".

البرت آر إن

وأطلق ماكينلي على إحدى ساقيه الاصطناعيتين اسم ألبرت نسبة إلى الدمية التي استخدمها أسرى معسكرات الحرب في فيلم الخمسينيات، ألبرت آر إن.

وأكد أنه يعتزم الترشح للانتخابات المقبلة في دائرته الانتخابية في كينت والتي من المقرر إعادة تسميتها باسم (ثانيت إيست).

وقال ماكينلي لبي بي سي: "عندما يأتي الأطفال إلى المركز التعليمي الرائع التابع للبرلمان، أريدهم أن يسحبوا سترة أو تنانير والديهم أو معلمهم ويقولوا: "أريد أن أرى عضو البرلمان الآلي اليوم".

