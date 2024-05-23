الجزائر: أقدم جزائري، الأربعاء، على طعن شقيقته المتزوجة، بينما كانت الأخيرة في بث مباشر عبر تطبيق إنستغرام، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر رسمية، أن الجريمة وقعت في حي "800 سكني" بمدينة الأغواط، وسط البلاد، وذلك عند حدود 4:45 عصرا بالتوقيت المحلي.

وذكرت تلك المصادر أن المشتبه به، أقدم على غرس خنجر في رقبة شقيقته، وقد بقيت الأداة التي استُعملت في الجريمة مغروسة في رقبة الضحية خلال البث المباشر، حسب صحيفة "النهار" المحلية.

وأضافت المصادر أن ابنة الضحية البالغة من العمر 11 عاما هي من صورت والدتها الملقاة على الأرض ساعة وقوع الجريمة، لأنها كانت برفقتها.

وتظهر الضحية في "الفيديو الصادم" الذي جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تتخبط في دمائها وترفع السبابة لنطق الشهادة.

يشار إلى أن الضحية في الأربعينيات من العمر، وترقد في قسم العناية المشددة بأحد المستشفيات، في حالة خطيرة.

إلا أن الجريمة أثارت استياء عارماً من قبل أغلب الجزائريين على مواقع التواصل. فيما شكك البعض بصحة القصة، معتبرين أن المشهد ربما يكون مجرد "تمثيل" من أجل جذب المشاهدات.