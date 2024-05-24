إيلاف من الرباط:جرى الخميس بميناء أغادير (وسط المغرب) العسكري،تمرين لمكافحة أسلحة الدمار الشامل،وذلك في إطار التعاون العسكري المغربي- الأميركي في مجال تدبير الكوارث.

وتندرج هذه العملية في إطار التمرين المغربي-الأميركي المشترك “الأسد الإفريقي 2024″.

‎وترتكز هذه المناورات بشكل أساسي، على إجراء عمليات الاستطلاع،وعزل أسلحة الدمار الشامل المرتجلة،وأجهزة التشتت الإشعاعي،وإزالة التلوث الإشعاعي والكيماوي،كما تهدف إلى زيادة تعزيز القدرات التشغيلية التكتيكية لسرية الدفاع النووي الإشعاعي البيولوجي والكيماوي وفريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ للقوات المسلحة الملكية في التعامل مع أزمة تنطوي على مخاطر إشعاعية،كيميائية ومتفجرة.

‎ومن خلال التركيز على سيناريو مترابط قريب جدا من الواقع،سيسمح موضوع التمرين ضد أسلحة الدمار الشامل لسرية الدفاع النووي الاشعاعي والبيولوجي والكيماوي،وسرية التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لوحدة الإغاثة والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة الملكية بالتدخل لإدارة حادثة تنطوي على مواد كيميائية، إشعاعية و متفجرة.

‎وخلال هذا التمرين،الذي جرى بحضور كل من الفريق محمد بن الوالي،رئيس أركان الحرب في المنطقة الجنوبية،واللواء دانييل سيديرمان،نائب قائد فرقة العمل الخاصة بجنوب أوروبا التابعة للجيش الأميركي في إفريقيا،قام فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لوحدة الإغاثة والإنقاذ للقوات المسلحة الملكية بعملية البحث الأولي باستخدام روبوتات ومعدات متطورة لتحديد مكان العبوة الناسفةوإبطالها بكل أمان ودقة.

‎بعد ذلك،قام التقني المتخصص بتحييد مفعول هذه العبوة،قبل الشروع في عمليات التطهير و الفرز والرعاية الطبية وكذلك الإخلاء الجوي والبري للضحايا لتلقي العلاجات اللازمة.

‎تجدر الإشارة إلى أنه،تم الإثنين الماضي،تنظيم حفل افتتاح الدورة الـ20 من تمرين “الأسد الإفريقي”،بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأغادير،للإعلان عن الانطلاق الرسمي لهذا التمرين المشترك متعدد الجنسيات بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة.

‎ويشارك في هذه المناورات العسكرية الواسعة النطاق،نحو 7000 عنصر من القوات المسلحة من حوالي عشرين دولة،بالإضافة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”،إلى جانب القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأميركية.

‎ويضم برنامج تمرين “الأسد الإفريقي 2024″،المنظم على مستوى بنجرير، وأغادير ، وطانطان،وأقا،وتفنيت،عدة أنشطة،تشمل تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية مشتركة، ليلا ونهارا، وتمرينا للقوات الخاصة، وعمليات للقوات المحمولة جوا، فضلا عن تمرين للتخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان بـ”فريق العمل” “Task Force”.

‎كما يتضمن برنامج الدورة العشرين،مجموعة من الخدمات الطبية والجراحية والاجتماعية يقدمها مستشفى عسكري ميداني لفائدة سكان منطقة أقا.

‎ويعد تمرين “الأسد الإفريقي 2024″،من خلال إسهامه في تعزيز قابلية التشغيل المشترك العملياتي،والتقني والإجرائي بين الجيوش المشاركة،أكبر مناورة تُجرى في إفريقيا،وملتقى مهما تتبادل فيه الأطر العسكرية المعلومات والإجراءات والخبرات،لا سيما في مجالي التكوين والتدريب المشترك.

‎وتؤكد دورة هذه السنة، استدامة التعاون بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأميركية،انسجاما مع الروابط التاريخية المتينة القائمة بين البلدين.