إيلاف من القاهرة: في تطور جديد يتعلق بقضية اختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي في مصر، وبعد أن أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانها، جاء الرد من وزارة الداخلية المصرية كاشفاً عن معلومات سيكون لها تأثير كبير في مسار القضية.

فقد أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا فى إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء مواطن سعودي في القاهرة.

وقالت الداخلية في بيانها: "في إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب (أحد الأشخاص - يحمل جنسية إحدى الدول العربية).. فقد تبين ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة من محامي سفارة الدولة المشار إليها يفيد بمعاناة المذكور من مرض نفسي، وقيامه بترك شقته المستأجرة بإحدى المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة في إطار مرضه وبالفحص تبين وجود جميع متعلقاته الشخصية بالشقة محل سكنه، ويتم تكثيف جهود البحث عنه".

اختفى منذ شهر

وكانت السفارة السعودية لدى القاهرة قد ردت على الجدل المثار حول اختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا، مؤكدة أن عمليات البحث لا زالت جارية، مع الأخذ في الاعتبار أنه اختفى منذ قرابة الشهر، بحسب بعض المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام المصرية.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها إنه بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة تود السفارة التوضيح أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت بإجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورا في اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.

وتابعت السفارة: "مستعينة بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث سجلت الكاميرات لحظة خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه".

وأشارت السفارة إلى أن البحث المكثف لا يزال جاريا من الجهات الأمنية وبمتابعة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.