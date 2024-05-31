سيول: أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار نظام لراجمات الصواريخ، بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الجمعة.

تُظهر هذه الصور كيم، وهو يرتدي سترة جلدية بنية اللون ويحيط به جنرالاته، مبتسماً أمام ما يبدو أنه إطلاق 18 قذيفة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار شمل "وحدات فرعية كبيرة جدًا لقاذفات الصواريخ المتعددة".

وتظهر صور من هذه التدريبات قاذفة صواريخ متعددة عيار 600 ملم تقول بيونغ يانغ إنها قادرة على إطلاق رؤوس حربية نووية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن المناورات هي "فرصة لإظهار العواقب التي سيواجهها خصومنا إذا استفزونا".

وأضافت الوكالة أن كوريا الشمالية "لن تتردد في تنفيذ هجوم وقائي من خلال تفعيل حق الدفاع عن النفس في أي وقت"، موضحة أن الصواريخ التي تم إطلاقها "أصابت بدقة جزيرة مستهدفة على بعد 365 كيلومترا".

يقول الخبراء إن أنظمة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية قادرة على ضرب سيول التي تبعد نحو 50 كيلومترًا عن المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين.

أسلحة أوكرانية

ويخشى محللون من أن تختبر بيونغ يانغ أسلحتها وتزيد إنتاجها قبل إرسالها إلى روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا، وهو ما ينفيه النظام بشدة.

قالت واشنطن إن روسيا استخدمت صواريخ بالستية كورية شمالية في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك بحسب تقرير لوزارة الدفاع الأميركية يستند الى تحليل حطام صواريخ عُثر عليها في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا في كانون الثاني (يناير).

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي الخميس أنه رصد إطلاق نحو عشرة صواريخ بالستية قصيرة المدى، في عملية وصفها بأنها "استفزازية". وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بما وصفه بأنه "سلوك خطير وتهديد خطير لشبه الجزيرة الكورية".