إيلاف من لندن: أعلنت لجنة الانتخابات في إيران، اليوم الجمعة، أن هناك 6 مرشحين حتى الآن، تم تسجيلهم لخوض الانتخابات الرئاسية في نسختها الرابعة عشرة لانتخاب رئيس خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وقال محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات، إنه تم تسجيل 6 مرشحين حتى الآن وهم: محمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدائى، وقدرتعلي حشمتيان، وسعيد جليلي، وعلي لاريجاني.

وكان باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، فتح أمس الخميس، وسجل مصطفى كواكبيان كأول مرشح في قائمة الانتخابات، على أن يغلق باب الترشيح في 3 يونيو/ حزيران المقبل.

أولوية لاريجاني

بدوره، قال علي لاريجاني، أحد أبرز المرشحين، إن "أولويته ستكون رفع العقوبات عن إيران وحل المشاكل المعيشية".

يذكر أن لاريجاني (66 عاما) كان رئيس مجلس الشورى الإيراني من 2008 إلى 2020، وكان في السابق كبير المفاوضين الإيرانيين في المسائل المتعلقة بالأمن القومي كالبرنامج النووي الإيراني.

وكان ترشح لإنتخابات الرئاسية عام 2005 وهو كان يعد من أبرز المرشحين من التيار المحافظين المعتدلين، وهو كان من مؤيدي الجمعية الإسلامية للمهندسين(ISE)، وهو حاليا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ترشح لإنتخابات الرئاسية عام 2005 وهو كان يعد من أبرز المرشحين من

وأعلنت إيران سابقا أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد مصرع رئيسي.

ويتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة مجلس صيانة الدستور المكونة من 12 عضوا.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في 20 مايو 2024، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

