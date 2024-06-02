إيلاف من القاهرة: قررت المالديف منع الإسرائيليين من دخول أراضيها الواقعة في المحيط الهندي، وهو بلد يشتهر بمنتجعاته الفاخرة، وجاء القرار على خلفية تصاعد الغضب العام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الحرب في غزة، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام اسرائيلية، على رأسها صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" الأحد.

وقال مكتب رئيس المالديف، الأحد، إن مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية.

وذكر أن الرئيس محمد مويزو سيعين مبعوثا خاصا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وإطلاق حملة لجمع التبرعات.

11 ألف اسرائيلي

وزار ما يقرب من 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6 بالمئة من إجمالي عدد السائحين الوافدين.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أصدرت إسرائيل تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى المالديف، مشيرة إلى تزايد المشاعر المعادية لها خلال الحرب في قطاع غزة.

وجاء التحذير "بسبب الأجواء المعادية لإسرائيل، بما في ذلك تعليقات المسؤولين".

ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع المالديف، لكنها تسمح لمواطنيها بزيارة الدولة المشهورة بجزرها الخلابة.