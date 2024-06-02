إيلاف من لندن: أعلن قطب الإعلام الاسترالي العالمي روبرت مردوخ عن زواجه للمرة الخامسة عن عمر يناهز 93 عاماً.

وقالت تقارير إن مؤسس قنوات تلفزيونية وفضائية من بينها (سكاي نيوز وفوكس نيوز) والعديد من الصحف، عقد قرانه على إيلينا جوكوفا، عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة البالغة من العمر 67 عامًا، في حفل زفاف في موراغا، وهي مزرعة الكرم الخاصة به في كاليفورنيا.

وارتدت جوكوفا، من موسكو، فستانًا أبيض بينما ارتدى مردوخ بدلة داكنة وربطة عنق صفراء منقوشة. وكان الزوجان التقيا في تجمع عائلي العام الماضي.

وكان رئيس مجموعة فوكس آند نيوز كورب السابق ألغى خطوبته مع قسيس شرطة سان فرانسيسكو السابقة آن ليزلي سميث العام الماضي. كما كان مردوخ زوجته الرابعة جيري هول في أغسطس 2022.

وكان مردوخ متزوجًا سابقًا من سيدة الأعمال ويندي دينغ، والتي طلقها في عام 2014 بعد 14 عامًا من الزواج ولديهما ابنتان معا.

وانفصل مردوخ عن زوجته الثانية آنا مردوخ مان، وهي صحفية اسكتلندية، وأنجب منها ثلاثة أطفال، في عام 1999.

كما أنجب ابنة من زوجته الأولى باتريشيا بوكر، التي كانت مضيفة طيران سابقة. وكانا انفصلا في عام 1966.

