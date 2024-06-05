إيلاف من لندن: قالت وزيرة الصحة البريطانية إنه قد يُمنع موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية من ارتداء شارات العلم الفلسطيني.

وقالت الوزرة فيكتوريا أتكينز إن مخاوفها بشأن هذه القضية يتقاسمها رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية طفي جميع المجالات".

وأضافت في حديث لصحيفة (جويش كرونيكل) اللندنية إنها أجرت نقاشًا مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا حول كيفية "ضمان خلو الزي الرسمي من [الرموز] والأعلام السياسية".

وقالت أتكينز: "لا ينبغي أن تكون مستشفياتنا وعياداتنا الجراحية وغيرها من مرافق الرعاية الصحية أماكن يعبر فيها الأفراد عن آرائهم السياسية، بل بيئات تمكن الناس ببساطة من الحصول على الرعاية الصحية بسرعة وأمان".

يأتي ذلك بعد أن طرحت وزيرة "الفطرة السليمة" إستير ماكفي الشهر الماضي فكرة فرض حظر على حبال قوس قزح في وايتهول لصالح "التصميم القياسي"، ويرتبط تصميم قوس قزح بدعم مجتمع المثليين LGBT.

لكن السيدة ماكفي قالت إن موظفي الخدمة المدنية يجب أن يتركوا "آرائهم السياسية عند مدخل المبنى" على الرغم من أن التوجيهات المحدثة منذ ذلك الحين لا تشير بشكل مباشر إلى فرض حظر على الحبال.

