إيلاف من لندن: أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية عن ضبط نحو 120 طن من لحم (التونا) المجمد الفاسد، كانت معدة التعليب في إحدى المنشآت الغذائية.

وبينما لم يكشف النقاب عن هوية الجهات التي تقف وراء الشحنة، أو المؤسسة التي ستعلب بها الشحنة الفاسدة، أوضح مدير عام المؤسسة نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن جهود المؤسسة الرقابية الاستباقية للحفاظ على الأمن الغذائي في المملكة والتصدي لأي محاولات للتلاعب في سلامة الغذاء أدت إلى ضبط لحم التونا المجمد قبل تعبئته في العبوات المعدنية المخصصة للتعليب حالت دون وصول المنتج إلى الأسواق.

وأضاف، أن المؤسسة باشرت إجراءات إتلاف كامل الكمية المضبوطة، حيث تم التحفظ عليها تمهيداً لإتلافها حسب الأصول وتحويل المنشأة صاحبة العلاقة إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.

وشدد مهيدات على أن الجولات الرقابية التي تنفذها المؤسسة مستمرة على المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها وعلى امتداد محافظات المملكة، مع اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.

يذكر أن العملية النوعية جاءت استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية الدورية في ضمان انسياب غذاء ودواء آمن وسليم للمواطنين وضمن الحملة الرقابية والتوعوية التي تنفذها المؤسسة بالتزامن مع موسم الصيف والتي تتضمن تكثيف عمليات مراقبة وتتبع المواد الغذائية والمتابعة الحثيثة لممارسات تخزين المواد الغذائية وومراعاة ظروف تخزين المواد المبردة والمجمدة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة .

