إيلاف من الرياض: اعتذر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن عدم تمكنه من المشاركة في قمة "مجموعة السبع" بإيطاليا، لارتباطات تتعلق بموسم الحج، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، وموقع "الشرق الأوسط".

جاء ذلك في برقية شكر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على الدعوة الكريمة التي تلقاها منها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7)، التي ستعقد في بلادها الجمعة.

وتضمنت البرقية اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم تمكنه من المشاركة، لوجود ارتباطات تحول دون ذلك، تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج.

وأكد الأمير محمد بن سلمان عمق العلاقات بين السعودية وإيطاليا، متمنياً النجاح لأعمال هذه القمة.