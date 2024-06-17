إيلاف من لندن: أكد زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة المثير للجدل، نايجل فاراج، أن لديه طموحات ليصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة بحلول عام 2029.

وقال فاراج إن حزب المحافظين لا يمكنه الاتفاق على أي شيء، إنه منقسم إلى نصفين، ونحن في (الإصلاح) نعرف ما نمثله، ونعلم ما نؤمن به، ولكي تعمل الديمقراطية بشكل صحيح يجب أن يكون هناك صوت المعارضة الصحيح.

وقال لـ(بي بي سي): "وخطتنا - وهذه هي أول انتخابات كبيرة لنا كحزب - خطتنا هي إنشاء رأس جسر في البرلمان واستخدام هذا الصوت لبناء حركة حملات وطنية كبيرة في جميع أنحاء البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل نضال حقيقي نحو التغيير".

الانفصام السياسي

وردا على سؤال عما إذا كان سيترشح لمنصب رئيس الوزراء في انتخابات عام 2029، أجاب فاراج: "نعم، بالتأكيد. أعتقد أن الانفصال بين حزبي العمال والمحافظين في وستمنستر والبلاد - أفكار وآمال وتطلعات الناس العاديين - بعيد كل البعد عن موقفنا السياسي".

وزعم فاراج أن فكرة أن دونالد ترامب يريد إلغاء انتخابات ديمقراطية هي "مسألة رأي"، مضيفا: "ما حدث في السادس من يناير ما كان ينبغي أن يحدث، لا يوجد شك في ذلك على الإطلاق. هل حث الناس بالفعل على اقتحام البلاد؟ مبنى الكابيتول لا، لم يفعل."

وعندما سئل عن هذا الموضوع قال: "لا، لا أوافق على الاعتراض على الانتخابات، رغم أنني أعترض على الكثير مما يحدث في نظامنا، من فساد التصويت البريدي وأشياء أخرى كثيرة".

الاصلاح يطلق أجندته

وإذ ذاك، سيبدأ فاراج سياسات الإصلاح في المملكة المتحدة في جنوب ويلز اليوم الاثنين، وهو يستعد للضغط على المحافظين بشأن الهجرة والضرائب.

وأطلق زعيم الإصلاح "العقد مع الشعب" لحزبه - والذي لن يطلق عليه اسم بيان - في دائرة ميرثير تيدفيل لتسليط الضوء على "ما يحدث لبلد ما عندما يكون حزب العمال في السلطة".

ويأتي الإطلاق بعد أيام قليلة مثمرة من الإصلاح الذي شهد فوز حزبه على المحافظين للمرة الأولى، مما دفع فاراج إلى إعلان أن حزبه هو "المعارضة" لحزب العمال.

وزادت حظوظ حزب الإصلاح أكثر بعد استطلاع آخر أجرته سورفيشن Survation لصالح صحيفة (صنداي تايمز) وأظهر أن حزب المحافظين يمكن تخفيضه إلى 72 مقعدًا فقط في البرلمان المقبل، بينما أظهر استطلاع منفصل أجرته سافانتا Savanta لصالح (صنداي تلغراف) أن حزب الإصلاح قد ارتفع بثلاث نقاط أخرى.

الهجرة والضرائب

ودفعت الإصلاحات المحافظين باستمرار إلى تبني موقف أكثر تشددا بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية. وقال حزب الإصلاح في وقت سابق من هذا الشهر إنه يود رؤية ضريبة على الشركات التي توظف عمالا في الخارج.

وهذا من شأنه أن يدفع الشركات إلى دفع معدل أعلى بنسبة 20% للتأمين الوطني للعمال الأجانب، ارتفاعًا من النسبة الحالية البالغة 13.8%.

ويعارض الإصلاح أيضًا خطط حزب العمال لإنهاء الإعفاءات الضريبية للمدارس الخاصة، ويريد من المملكة المتحدة أن تترك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تشرف عليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في ستراسبورغ، من أجل استخدام مراكز المعالجة الخارجية للطلبات غير القانونية. المهاجرين ومنعهم من طلب اللجوء.

وكان بعض مرشحي حزب المحافظين والنواب السابقين على يمين الحزب يحثون السيد سوناك على الدعوة للخروج من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - وهو أمر كان مترددًا في القيام به لكنه ترك الباب مفتوحًا له.

وتشمل سياسات الإصلاح الأخرى تقديم قسائم لتصبح خاصة إذا لم تتمكن من رؤية الطبيب العام خلال ثلاثة أيام، وإلغاء الفائدة على قروض الطلاب، وزيادة أعداد الشرطة، وإبقاء "الأيديولوجيات المستيقظة خارج الفصول الدراسية"، وإلغاء رسوم ترخيص التلفزيون، وإصلاح اللوردات والحد من "الإنفاق المسرف".

