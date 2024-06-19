إيلاف من لندن: قال تقرير إنه تم القبض على ضابط الحماية المباشرة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وإيقافه عن العمل بسبب الرهانات المزعومة في تحديد تاريخ الانتخابات.

وعلم أن الضابط هو عضو في قيادة الشرطة الملكية والحماية المتخصصة (RaSP) في شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد)، والتي توفر حماية شخصية وثيقة لكبار الشخصيات الوزارية وأفراد العائلة المالكة.

ومن المفهوم أنه كان يعمل لدى رئيس الوزراء في الوقت الذي زُعم أنه وضع الرهانات فيه.

أبلغت لجنة المقامرة شرطة العاصمة يوم الجمعة 14 يونيو أنهم يحققون في نشاط شرطي الشرطة.

وتمت إحالة الأمر على الفور إلى الضباط في مديرية المعايير المهنية في شرطة سكوتلانديار الذين فتحوا تحقيقًا، وتم عزل الضابط أيضًا من واجباته التشغيلية.

وتم القبض على الضابط يوم الاثنين للاشتباه في سوء سلوكه في منصب عام وتم احتجازه وإطلاق سراحه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات.

كما تمت إحالة الأمر إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة.

تواصل لجنة المقامرة قيادة التحقيق في جرائم الرهان المزعومة.

اعتذار مرشح

وعلى صلة ولكن بشكل منفصل، اعتذر المرشح المحافظ كريغ ويليامز، الذي كان مساعدًا برلمانيًا لسوناك، الأسبوع الماضي وقال إنه ارتكب "خطأ فادحًا في الحكم" بعد مزاعم بأنه راهن بمبلغ 100 جنيه إسترليني على انتخابات يوليو قبل ثلاثة أيام من إجراء انتخابات الرابع من يوليو.

وقال ويليامز إنه سيتعاون مع التحقيقات التي تجريها لجنة المقامرة.